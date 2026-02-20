Rosa Chemical e la depressione dopo Sanremo, il racconto sulla crisi e il bacio con Fedez

Rosa Chemical racconta la depressione dopo Sanremo causata dal boom mediatico improvviso, svelando un periodo difficile affrontato lontano dai riflettori e la decisione di iniziare un percorso di cura.

Dalla ribalta del Festival di Sanremo a un periodo segnato da un forte disagio personale. Ospite di “Ciao Maschio”, Rosa Chemical ha parlato apertamente di ciò che è accaduto dopo la sua partecipazione alla kermesse, momento che ha cambiato radicalmente la sua carriera e la sua vita privata.

Il passaggio dall’underground al grande pubblico è stato rapido e travolgente. L’artista, all’anagrafe Manuel Franco Rocati, ha riconosciuto il ruolo decisivo del Festival e di Amadeus nella sua crescita, ma ha ammesso di non essere pronto all’impatto della popolarità. Quel periodo, ha raccontato, ha fatto emergere un malessere che si portava dietro da tempo, un “mostro” interiore che è esploso proprio mentre tutto sembrava andare per il meglio.

Leggi anche: Fedez a Belve il 2 Aprile 2024: Intervista su Rai 2 dopo la crisi con Chiara Ferragni

Rosa Chemical ha spiegato di aver sottovalutato a lungo il bisogno di chiedere aiuto. Solo dopo aver toccato un punto critico ha deciso di intraprendere un percorso di cura. Oggi dice di stare meglio, ma riconosce che sarebbe stato utile intervenire prima.

Spazio anche al momento più discusso di quel Sanremo, il bacio con Fedez in diretta. Un gesto che ha acceso polemiche e commenti, ma che l’artista non rinnega. Rifarebbe la stessa scelta, perché in quel preciso istante la sentiva autentica.

Riguardo alle voci che lo hanno coinvolto nella crisi tra Fedez e Chiara Ferragni, ha chiarito di non sentirsi in alcun modo responsabile. Secondo lui, la fine di una relazione non può essere ricondotta a un episodio avvenuto sul palco.

Non sono mancate riflessioni sulle critiche ricevute, in particolare da Renato Zero. Parole che lo hanno ferito, soprattutto perché arrivate da una figura che considera un punto di riferimento. Col tempo, però, ha accettato anche quel giudizio, lasciandosi alle spalle l’amarezza.