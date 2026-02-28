Aereo militare si schianta a El Alto e disperde denaro tra le auto almeno 20 morti

Un aereo militare boliviano si è schiantato a El Alto durante l’atterraggio per un guasto o maltempo, causando almeno 20 morti. Il velivolo trasportava denaro contante che si è disperso sull’asfalto, attirando decine di persone.

Un aereo militare Hercules C-130 dell’aeronautica boliviana è precipitato lungo l’avenida La Costanera, nei pressi dell’aeroporto internazionale di El Alto, dopo aver mancato la pista in fase di atterraggio. Il bilancio è pesante: almeno 20 vittime e numerosi feriti, trasportati d’urgenza negli ospedali della zona.

L’impatto è stato devastante. Il velivolo ha travolto diversi mezzi in transito, almeno quindici secondo le prime ricostruzioni, riducendoli a lamiere e lasciando corpi sull’asfalto. I soccorritori sono intervenuti in condizioni difficili, tra detriti e incendi.

Leggi anche: Incidente aereo Corea del Sud: volo Jeju Air si schianta all'aeroporto di Muan, almeno 151 morti

A rendere ancora più caotica la scena è stato il carico di denaro trasportato a bordo. L’aereo trasportava ingenti quantità di banconote destinate agli istituti bancari del Paese. Dopo lo schianto, i sacchi si sono aperti e il denaro si è sparso ovunque.

In pochi minuti, centinaia di persone si sono riversate nell’area del disastro per raccogliere le banconote, ignorando feriti e soccorsi. Le immagini circolate online mostrano una corsa disordinata tra i rottami. Le forze dell’ordine sono intervenute anche con idranti per allontanare la folla e mettere in sicurezza la zona.

Il ministro della Difesa Marcelo Solinas ha chiarito che il denaro recuperato non è utilizzabile, perché privo di valore legale e senza numeri di serie, e che chi tenta di usarlo commette un reato.

Dopo l’incidente, lo scalo di El Alto è stato chiuso e i voli sospesi. La procura locale, insieme alle autorità militari, ha aperto un’indagine per accertare le responsabilità. Restano da chiarire le cause dello schianto: tra le ipotesi, condizioni meteo avverse o un guasto tecnico al velivolo FAB-81.