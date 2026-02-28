Megan Thee Stallion prova un abito Roberto Cavalli e anticipa il look per i prossimi eventi

Megan Thee Stallion mostra le curve durante una prova per un abito Roberto Cavalli, in vista di nuovi eventi pubblici. La rapper ha condiviso alcune immagini del fitting, lasciando intravedere il look scelto.

Megan Thee Stallion si prepara a calcare nuove scene con un abito firmato Roberto Cavalli. La rapper statunitense ha pubblicato alcune foto scattate durante una prova, mostrando in anteprima il vestito che indosserà prossimamente.

Negli scatti, l’artista mette in evidenza le sue forme mentre lo stilista e il team lavorano agli ultimi dettagli. L’entusiasmo è evidente: Megan segue con attenzione ogni fase del fitting, curiosa di vedere il risultato finale.

La cantante, vincitrice di tre Grammy, arriva da un periodo particolarmente intenso. Di recente ha festeggiato il suo 31° compleanno con una vacanza in una località tropicale insieme al compagno, il giocatore NBA Klay Thompson.

Proprio durante il viaggio, la rapper ha ricevuto anche un regalo di lusso: una Bentley. Un segnale del momento positivo che sta vivendo, tra successi personali e professionali.

Non è ancora chiaro in quale occasione Megan indosserà l’abito Cavalli, ma nelle prossime settimane sono previsti diversi eventi e cerimonie. Quando lo sfoggerà, difficilmente passerà inosservata.