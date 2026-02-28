Sanremo 2026, sul palco sfilano le famiglie tra duetti e dediche

Sanremo 2026 racconta le famiglie sul palco con artisti che coinvolgono genitori e figli nelle esibizioni e nelle dediche, trasformando la quarta serata in un intreccio di musica e affetti tra duetti, omaggi e gesti personali.

La quarta serata del Festival di Sanremo ha preso una piega diversa dal solito, con molti artisti che hanno scelto di condividere il palco con i propri affetti più stretti. Non solo canzoni e performance, ma storie personali che hanno dato un tono più intimo allo spettacolo dell’Ariston.

Tra i momenti più notati, il duetto tra Gianni Morandi e il figlio Tredici Pietro, insieme sulle note di “Vita”. Un passaggio che ha unito generazioni diverse, accompagnato anche da un messaggio pubblico del cantante, che ha ringraziato il figlio per quell’esperienza condivisa.

Spazio anche a Raf, che durante la cover di “The Riddle” di Nik Kershaw è stato affiancato dalla figlia Bianca Refoli, presente in scena come ballerina. Un contributo discreto ma evidente, che ha aggiunto un elemento personale alla performance.

Il legame familiare è emerso anche con Sayf, che ha rivisitato “Hit the Road Jack” inserendo un riferimento diretto alla madre, presente sul palco. Un dettaglio che ha reso l’esibizione più diretta e legata alla sua storia.

Fuori dal palco, il sostegno non è mancato. Alessandro Gassman ha seguito e incoraggiato il figlio Leo, in gara al Festival, condividendo pubblicamente il suo tifo e la sua presenza costante durante le serate.

Infine Laura Pausini ha scelto un gesto simbolico, scendendo tra il pubblico per abbracciare il padre Fabrizio. Poco prima si era fermata sul palco in un punto preciso, lo stesso dove nel 1993 fu premiata con “La Solitudine”, dedicandogli un pensiero carico di affetto.

La serata ha così trasformato l’Ariston in uno spazio dove la musica si è intrecciata con i rapporti familiari, portando in scena non solo artisti ma anche le loro storie personali.