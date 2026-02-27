Vincenzo Schettini a Sanremo, polemiche sul prof influencer tra accuse e repliche

Vincenzo Schettini conferma la presenza a Sanremo nonostante le polemiche nate dopo alcune dichiarazioni sul suo metodo di insegnamento. Il docente pugliese respinge le accuse e prepara l’intervento sulle dipendenze giovanili.

Vincenzo Schettini salirà sul palco dell’Ariston venerdì 27 febbraio, come previsto da settimane. L’invito era stato definito prima delle recenti polemiche che hanno coinvolto il docente pugliese, noto online per i suoi contenuti di divulgazione scientifica.

Durante la serata affronterà il tema delle dipendenze tra i più giovani, dall’alcol alle droghe fino all’uso eccessivo dei dispositivi digitali. Nelle ultime ore si era parlato di una possibile esclusione, ma la partecipazione è stata confermata.

Le critiche sono nate dopo un’intervista rilasciata nel podcast “Passa dal BSMT”, condotto da Gianluca Gazzoli. In quell’occasione Schettini aveva raccontato di aver spinto gli studenti a seguire le sue lezioni online, parole che hanno acceso il dibattito. Alcuni ex alunni, rimasti anonimi, hanno parlato di metodi discutibili, sostenendo che i voti potessero essere influenzati dall’attività sui social.

Il professore ha respinto le accuse, spiegando che le sue parole sono state interpretate in modo errato. Ha chiarito di non aver mai imposto la visione dei contenuti online né collegato le valutazioni scolastiche alle interazioni digitali. Secondo quanto riferisce, non risultano segnalazioni formali nei suoi confronti da parte delle autorità scolastiche.

Nel frattempo, la bufera mediatica lo ha spinto a rimuovere oltre cento video registrati in classe e pubblicati online. Si trattava di materiali utilizzati anche dagli studenti assenti o da chi voleva ripassare. Schettini ha però precisato di averli archiviati e di volerli riproporre gradualmente.

Tra le contestazioni emerse c’è anche quella relativa alle sue presenze a scuola. Il docente ha risposto spiegando che ogni assenza è stata coperta da permessi previsti dal contratto e regolarmente autorizzata.

Infine, Schettini ha fatto sapere di aver incaricato dei legali per valutare eventuali azioni contro chi diffonde informazioni ritenute false. Nel descrivere quanto accaduto, ha parlato della rapidità con cui le accuse si amplificano online, paragonando la diffusione delle critiche a una tempesta che cresce in poche ore.