Ermal Meta nella bufera per Stella stellina a Sanremo

Ermal Meta finisce al centro delle polemiche per Stella stellina a Sanremo, nata per ricordare una bambina morta a Gaza. Il brano scatena critiche online su presunte scelte selettive nel racconto delle vittime.

Il nome di Ermal Meta rimbalza sui social durante il Festival di Sanremo per il brano “Stella stellina”, una ninna nanna dedicata a una bambina palestinese uccisa nella guerra a Gaza. Il pezzo, costruito come un racconto intimo, ha acceso un confronto acceso tra pubblico e commentatori.

La canzone descrive una scena simbolica: un uomo si ritrova tra le mani la bambola della piccola vittima, diventando testimone di una storia spezzata. Il tono è delicato, ma il contenuto ha diviso, portando la discussione ben oltre il palco dell’Ariston.

Leggi anche: Sanremo 2026, Ermal Meta torna all'Ariston con Stella stellina e guarda all'Eurovision

Alcune critiche sono arrivate anche dalla stampa, che ha messo in dubbio la scelta di concentrarsi solo su Gaza senza citare altri conflitti. Tra gli esempi citati, i bambini coinvolti nella guerra in Ucraina o le vittime israeliane degli attacchi del 7 ottobre.

Il cantante ha risposto direttamente sui social, con parole nette. “Non provate un po’ di vergogna?”, ha scritto su X, respingendo l’idea che ricordare una tragedia significhi ignorarne altre.

La replica non ha fermato le reazioni. Molti utenti hanno accusato Meta di “moralismo selettivo”, sostenendo che non si sarebbe espresso con la stessa forza su altre crisi internazionali. Nei commenti compaiono riferimenti a conflitti in Africa e in Europa, con domande sul valore attribuito alle diverse vittime.