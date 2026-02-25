Sanremo, Ermal Meta e il nome ricamato per Amal

Ermal Meta a Sanremo 2026 mostra il nome Amal ricamato sulla camicia per ricordare una bimba palestinese morta nel conflitto. Un dettaglio cucito a mano che ha colpito il pubblico dell’Ariston.

Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2026, Ermal Meta è salito sul palco dell’Ariston con un particolare che non è passato inosservato. Sul colletto della camicia spiccava un nome ricamato: Amal. Un segno discreto, ma carico di significato.

Il cantautore, in gara con il brano “Stella stellina”, ha spiegato la scelta ai microfoni di Radiodue. Ha raccontato di aver voluto ricordare alcune bambine palestinesi morte negli ultimi mesi, scegliendo di far cucire i loro nomi usando la propria calligrafia.

“La canzone è di una bambina senza nome, potrebbe averne uno qualunque”, ha detto con voce emozionata. Poi ha aggiunto che ogni nome meriterebbe di essere inciso nella memoria, non solo ricamato su un tessuto. Un pensiero che lo ha toccato profondamente mentre parlava.