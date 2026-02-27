Spellcasters Chronicles debutta su Steam in Early Access

Quantic Dream lancia Spellcasters Chronicles in Early Access su Steam per coinvolgere i giocatori nello sviluppo, introducendo nuove modalità e contenuti. Il titolo free-to-play punta su scontri 3v3 e strategie basate su magie e creature.

Quantic Dream apre le porte di Spellcasters Chronicles ai giocatori di tutto il mondo con l’arrivo in Early Access su Steam. Il titolo, gratuito, propone scontri strategici 3 contro 3 in cui si combatte in aria usando incantesimi, evocazioni e creature gigantesche capaci di cambiare l’esito delle partite.

Questa fase non è una semplice pubblicazione anticipata. Lo studio ha impostato l’Early Access come un laboratorio aperto, dove la community può intervenire direttamente sull’evoluzione del gioco. Dopo le fasi di Closed Beta, dedicate soprattutto alla stabilità tecnica, ora l’attenzione si sposta su bilanciamento, progressione e ampliamento delle meccaniche.

Il team di sviluppo intende aggiornare il gioco con continuità. La roadmap prevede l’introduzione graduale di funzioni tipiche dei titoli live, tra cui chat vocale, nuove opzioni di personalizzazione, modalità classificata rivista e missioni giornaliere. In arrivo anche una nuova arena, Kamazad, e un personaggio inedito, il Tecnomante.

Tra le novità annunciate c’è anche il Community Vote, sistema che permetterà ai giocatori di esprimere preferenze su contenuti e modifiche future. Le votazioni saranno disponibili sul sito ufficiale e offriranno ricompense a chi partecipa.

L’Early Access introduce già diversi contenuti aggiuntivi. Il tutorial è stato ampliato e affiancato da una modalità cooperativa contro CPU, pensata per facilitare l’ingresso dei nuovi utenti. Debuttano anche la chat vocale e l’integrazione con Discord, oltre a un sistema di sblocco progressivo degli incantesimi e al negozio interno.

Si allarga anche l’offerta di gioco con nuovi poteri e unità. I giocatori possono usare incantesimi come Ice Ray, Poison Breath, Metamorphosis e Holy Arrow. Sul campo arrivano anche due nuove evocazioni, la Sirena e il Cavaliere Rinoceronte, insieme a una struttura inedita, la Rocket Soldier Factory.

L’integrazione del Discord Social SDK consente di collegare facilmente il gioco alla piattaforma, con inviti multipiattaforma, chat vocali e testuali e liste amici unificate. L’obiettivo è rendere più immediata la comunicazione tra i giocatori durante le partite.

Prosegue il lavoro sull’ottimizzazione. Per giocare servono almeno un processore Intel Core i5-10400 o AMD Ryzen 5 2600, una scheda grafica GTX 1660 o equivalente con 6 GB di VRAM e 16 GB di RAM. Per prestazioni più elevate sono consigliati CPU di fascia superiore e GPU come RTX 3070, sempre con 16 GB di memoria e installazione su SSD NVMe.