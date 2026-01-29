SPELLCASTERS CHRONICLES CLOSED BETA 2 DISPONIBILE SU STEAM

La seconda Closed Beta di Spellcasters Chronicles è ora disponibile su PC tramite Steam. I server sono stati aperti oggi alle 15:00 UTC (16:00 ora locale italiana) e rimarranno accessibili fino al 2 febbraio alle 09:00 UTC (10:00 CET).Questa nuova fase di test si basa direttamente sui feedback dei giocatori raccolti durante la prima Closed Beta di dicembre 2025 e introduce nuovi contenuti, funzionalità di quality-of-life e miglioramenti tecnici in vista del lancio dell’Early Access, previsto per il 26 febbraio 2026.

«La Closed Beta 2 segna un nuovo capitolo fondamentale per Spellcasters Chronicles», ha dichiarato Gregorie Diaconu, Game Director di Quantic Dream. «L’apertura del primo portale verso Ashkenon ci ha insegnato molto, non solo sui nostri sistemi, ma anche su come i giocatori si muovono, sperimentano ed esprimono se stessi all’interno del gioco. Questa seconda beta nasce dall’ascolto di queste lezioni e dalla loro integrazione nell’esperienza complessiva, rafforzando le prestazioni, affinando il gameplay ed espandendo il caos magico con nuovi incantesimi, evocazioni e le Coste Nordiche di Valm. Siamo entusiasti di invitare nuovamente i giocatori e di continuare a plasmare questo viaggio insieme, mentre ci avviciniamo all’Early Access».

Nuovo trailer

https://www.youtube.com/ watch?v=KDANVW4Db5U

SPELLCASTERS CHRONICLES – NUOVE FUNZIONALITÀ DELLA CLOSED BETA 2

La Closed Beta 2 introduce una serie di nuove funzionalità e aggiunte, tra cui:

Introduzione al gioco e Tutorial – Una nuova esperienza di onboarding pensata per aiutare i nuovi giocatori ad apprendere le basi.

Chat testuale di squadra in-game – Per consentire ai giocatori di comunicare direttamente durante le partite.

Sistema di segnalazione dei giocatori – Per contribuire a contrastare comportamenti tossici o inappropriati.

Personalizzazione di Spellcaster e Lifestone – Per permettere ai giocatori di testare le opzioni di personalizzazione disponibili.

Versione iniziale del sistema di ranking.

Questa seconda fase di test amplia inoltre i contenuti giocabili con:

Le Coste Nordiche di Valm – Una nuova arena a cinque corsie, caratterizzata da ampie linee di visuale, condizioni ambientali ostili e una configurazione distintiva.

Sei nuovi incantesimi – I giocatori possono includere nei propri mazzi Pioggia di Fuoco, Granata Velenosa, Infusione di Ghiaccio, Infusione di Fuoco, Sacrificio e Resurrezione.

Cinque nuove evocazioni – I giocatori possono includere nei propri mazzi il Behemoth di Pietra, il Lich, la Fata, il Carro a Vapore e il Cacciatore Lupo.

Tre nuovi edifici – I giocatori possono includere nei propri mazzi il Nido di Arpie, il Bastione e la Balista.