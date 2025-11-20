Unisciti ai festeggiamenti gioiosamente violenti di Rush con nuovi equipaggiamenti, oggetti cosmetici e nuove missioni

Un quinto Pacchetto Taglia verrà introdotto, ulteriori dettagli saranno svelati a breve

2K e Gearbox Software sono orgogliose di pubblicare il Pacchetto Taglia 1 di Borderlands 4: come Rush ha salvato il Giorno del Mercenario. Il pacchetto sarà disponibile gratuitamente da oggi come ringraziamento speciale alla straordinaria community dei giocatori di Borderlands 4.

Pacchetto Taglia 1 disponibile da oggi gratuitamente

I giocatori potranno unirsi a Rush, l’affabile leader degli Esterni, per sconfiggere il tirchio Ministro Screw e portare un po’ di spirito festivo alla gente di Kairos. Trattandosi di un Pacchetto Taglia a tema natalizio, era importante che i giocatori lo ricevessero entro la fine dell’anno. Tuttavia, il team di sviluppo, impegnato con costante impegno per migliorare sempre di più l’esperienza di Borderlands 4, non ha avuto abbastanza tempo per inserire nel Pacchetto Taglia 1 tutto il caos e l’ esplosività inizialmente previsti.

Così, in autentico spirito natalizio e come ringraziamento alla community per la loro passione e il loro supporto, 2K e Gearbox hanno deciso di offrire il Paccetto Taglia 1 — in arrivo alle ore 18:00 — gratuitamente a tutti i giocatori di Borderlands 4!*.

2K e Gearbox stanno già lavorando intensamente ai futuri Pacchetti Taglia, che saranno più copiosi e ricchi di tutti i contenuti richiesti dai giocatori. Restate sintonizzati!

Quinto Pacchetto Taglia aggiunto

Oltre a rendere gratuito il Pacchetto Taglia 1, 2K e Gearbox aggiungeranno un nuovo, quinto Pacchetto Taglia, consentendo ai giocatori il prossimo anno di immergersi ancora di più nel caos di Kairos. I giocatori che hanno già acquistato il Bundle Pacchetto Taglia avranno accesso al nuovo quinto Pacchetto Taglia senza costi aggiuntivi. I possessori della Deluxe Edition, della Super Deluxe Edition o del Bundle Pacchetto Taglia continueranno comunque a ricevere quattro Pacchetti Taglia a pagamento (Pacchetto Taglia 2, 3, 4 e 5), mentre tutti i giocatori riceveranno gratuitamente il Pacchetto Taglia 1.* Ulteriori dettagli sul rilascio e sui contenuti dei futuri Pacchetti Taglia verranno condivisi più avanti.

I Pacchetti Taglia sono contenuti a pagamento post-lancio che introducono nuovi oggetti cosmetici, nuovi bottini e missioni brevi ricche di personalità pensate per i giocatori nelle fasi iniziali o intermedie del gioco che desiderano aggiungere nuovi elementi estetici ai propri Cacciacripta, con missioni che possono essere affrontate in qualsiasi momento del gioco. I contenuti narrativi e il tema varieranno a seconda del Pacchetto Taglia.

I Pacchetti Taglia sono solo una parte di una solida roadmap di contenuti post-lancio, che includerà anche due Pacchetti Storia**. I Pacchetti Storia portano i contenuti aggiuntivi più significativi e sostanziosi per Borderlands 4: offriranno molteplici nuovi oggetti cosmetici ed equipaggiamenti, oltre a una combinazione di nuovi Cacciacripta, nuove zone e nuove missioni principali e secondarie.

Contenuti del Pacchetto Taglia 1

In Come Rush ha salvato il Giorno del Mercenario, il desiderio di Rush di portare un po’ di allegria festiva si scontra direttamente con il tirchio Ministro Screw, uno degli scagnozzi del Cronocustode incaricato di mantenere le celebrazioni il più possibile piatte e uniformi. Attraverso una serie di missioni completamente nuove, i giocatori mostreranno a Screw il vero significato del Giorno del Mercenario con ogni mezzo necessario (e magari otterranno anche qualche nuovo Bottino Leggendario nel processo). Il Pacchetto Taglia 1 include una Carta Cripta con nuove ricompense che i giocatori possono ottenere tramite il gameplay, con 24 oggetti cosmetici da sbloccare e quattro nuovi pezzi di equipaggiamento rigenerabile. L’equipaggiamento rigenerabile può essere ottenuto tutte le volte che si vuole, per ottenere una versione perfetta per una build specifica. L’elenco completo degli oggetti disponibili è consultabile qui.

Il Pacchetto Taglia 1 viene assegnato a tutti i giocatori tramite l’aggiornamento del 20 novembre. Una volta installato l’update, cercate il pacco regalo incartato (segnalato sulla mappa come una nuova missione) in uno degli hub principali: questo avvierà la missione per assistere Rush.

Primo Boss Invincibile in Arrivo

Per i giocatori in cerca di una sfida estrema, verrà rilasciato come aggiornamento gratuito a metà dicembre un combattimento contro un boss impegnativo. Bloomreaper l’Invincibile offrirà contenuti endgame difficili, mettendo alla prova abilità e build in un’arena completamente nuova. Ogni Boss Invincibile avrà una gigantesca barra della salute, attacchi letali e nuovi modificatori, rendendo il contenuto il più difficile mai visto finora. Potenti nuovi Oggetti Leggendari saranno ricompense allettanti per i giocatori abbastanza coraggiosi da sconfiggere questi mostri. Come parte dell’aggiornamento con Bloomreaper, il limite della modalità Cacciacripta superiore sarà aumentato di un ulteriore livello. Il team di sviluppo ha inoltre iniziato a lavorare su un Takedown richiesto dai fan, che sarà incluso in un aggiornamento gratuito per tutti i giocatori nel 2026. Proprio come i Takedown più apprezzati di Borderlands 3, i giocatori possono aspettarsi una sfida estrema in una nuova area, con orde di nemici e un boss finale impegnativo. Ulteriori informazioni saranno disponibili in futuro.

Uno Sguardo al Futuro

Il primo Pacchetto Storia di Borderlands 4 arriverà nel primo trimestre del 2026. Mad Ellie e la Cripta dei Dannati vedrà il ritorno dell’incontrastabile Ellie, amatissima dai fan, con un tema horror e un tono più sanguinolento e cupo.

Come nuovo Cacciacripta giocabile avremo C4SH, ex bot croupier dal casinò, con Abilità d’Azione decisamente imprevedibili.

I Pacchetti Storia saranno i contenuti post-lancio a pagamento più sostanziosi di Borderlands 4 e includeranno un nuovo Cacciacripta, numerose missioni principali e secondarie ambientate in una nuova zona di Kairos, un nuovo equipaggiamento da ottenere e tantissimi nuovi oggetti cosmetici.

Gearbox è costantemente impegnata a offrire un’incredibile esperienza a tutti i giocatori Borderlands 4 e continuerà a rilasciare aggiornamenti per il gioco, incluso l’aggiornamento di oggi, 20 novembre. Le note complete della patch relative all’aggiornamento sono sempre disponibili sul sito ufficiale di Borderlands.

Borderlands 4 è ora disponibile in tutto il mondo per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam e l’Epic Games Store.