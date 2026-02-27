Midnight disponibile in accesso anticipato su Azeroth

Midnight debutta in anticipo su Azeroth grazie all’accesso anticipato per chi ha acquistato l’edizione Epic, permettendo ai giocatori di esplorare nuove aree e affrontare l’assedio del Vuoto con quattro giorni di anticipo.

È scattata la mezzanotte su Azeroth e con essa prende il via l’accesso anticipato a Midnight, nuovo capitolo della Saga dell’Anima del Mondo. I giocatori che hanno acquistato la Epic Edition o la Collector’s Edition fisica possono entrare subito nel gioco, con quattro giorni di anticipo rispetto al lancio ufficiale fissato per il 3 marzo.

Al centro della nuova espansione c’è l’attacco guidato da Xal’atath e dal suo Sciame Famelico, una minaccia nata dal Vuoto che punta a colpire il Pozzo Solare, considerato uno dei simboli più potenti della Luce su Azeroth. L’assedio segna l’inizio di una nuova fase narrativa e introduce ambientazioni rivisitate insieme a zone completamente inedite.

Durante questa fase iniziale, i giocatori possono già esplorare i nuovi territori e portare i propri personaggi fino al livello massimo di 90. I sistemi legati all’endgame, invece, saranno attivati solo dopo l’uscita globale dell’espansione.

Il lancio anticipato è accompagnato anche da ricompense condivise tra diversi titoli Blizzard. Completando la catena di missioni introduttive e l’impresa chiamata Echi della Mezzanotte, si ottengono bonus utilizzabili in altri giochi della casa, tra cui un modello per Genji in Overwatch, una cavalcatura in Heroes of the Storm e contenuti cosmetici e companion per Diablo IV e Diablo Immortal.

Resta inoltre tempo fino al 3 marzo per partecipare alle attività legate all’evento pre-espansione Ascensione del Crepuscolo, che accompagna l’arrivo di Midnight e prepara il terreno alla nuova avventura.