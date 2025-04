South of Midnight è disponibile ora in accesso anticipato!

South of Midnight, il nuovo gioco di avventura e azione in terza persona ambientato nel profondo Sud americano, sviluppato da Xbox e Compulsion Games, è ora disponibile in accesso anticipato per i possessori della Premium Edition su Xbox Series X|S e PC.

Il titolo sarà disponibile dall'8 aprile su Game Pass e giocabile tramite Xbox Cloud Gaming.