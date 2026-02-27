Zelensky pronto a incontrare Putin, possibile svolta entro l'autunno

Volodymyr Zelensky apre a un faccia a faccia con Vladimir Putin per fermare la guerra e indica una possibile svolta entro l’autunno, legata anche alle scelte degli Stati Uniti e alla pressione su Mosca.

