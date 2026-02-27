Zelensky pronto a incontrare Putin, possibile svolta entro l'autunno
Volodymyr Zelensky apre a un faccia a faccia con Vladimir Putin per fermare la guerra e indica una possibile svolta entro l’autunno, legata anche alle scelte degli Stati Uniti e alla pressione su Mosca.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si dice disposto a sedersi allo stesso tavolo con Vladimir Putin pur di arrivare a un accordo che ponga fine al conflitto. In un’intervista televisiva, il leader di Kiev ha spiegato che la possibilità di una tregua concreta esiste e potrebbe maturare nei prossimi mesi.
Zelensky lega questa prospettiva anche al ruolo degli Stati Uniti, che a suo avviso hanno gli strumenti per incidere davvero sulle scelte del Cremlino. Washington, ha detto, può aumentare la pressione su Mosca e contribuire in modo decisivo a fermare la guerra.
Secondo il presidente ucraino, la finestra temporale è limitata. I prossimi mesi saranno determinanti e potrebbero portare a un risultato prima dell’autunno, anche in relazione alle imminenti elezioni negli Stati Uniti, che potrebbero influenzare gli equilibri politici internazionali.
Nel frattempo Kiev chiede passi concreti agli alleati. Zelensky sollecita sanzioni più dure, anche contro le famiglie dei dirigenti russi, e l’invio di armamenti più avanzati. Solo con una pressione crescente, sostiene, Mosca sarebbe costretta a prendere sul serio un negoziato.