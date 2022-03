Ucraina : presidente Zelensky è pronto a vedere Putin

Ila incontrare"anche oggi": così il ministro degli Esteri ucraino Kuleba, osservando che negli incontri delle delegazioni die Russia si è posta una serie di questioni che i negoziatori non possono risolvere da soli "Possono sedersi per altre 25 ore al giorno, guardarsi, raccontarsi qualcosa, ma semplicemente non hanno un mandato per risolvere tutti i problemi. Pertanto, ora sarebbe utile solo un'altra logica", lo cita l'agenziaUnian.

"Dopo il 2014 abbiamo effettivamente capito e imparato a contare su noi stessi (...). La Russia non chiude la porta all'Occidente,ma non lo considera un partner affidabile". Così il ministro degli Esteri russo, Lavrov, sulla tv russa Rt."Qualsiasi carico che trasporta armi in Ucraina sarà un obiettivo legittimo per la Russia", avverte. "Mosca vuole garanzie di sicurezza comuni per Russia, Ucraina ed Europa", ha detto. I Paesi "hanno votato contro di noi all'Assemblea dell'Onu perché sottoposti a pressione e ricatti".

I militari "devono essere pronti (...). Francamente sono sorpreso della sorpresa. E' un'attività ordinaria che riguarda il livello esercitativo e di prontezza, anche tenendo conto del contesto attuale e delle sue possibili evoluzioni, per le missioni cui sono chiamate le Forze armate". Così il ministro della Difesa, Guerini, al Corriere della Sera. "Forze armate moderne ed efficienti sono garanzia(...)per i cittadini, per la loro sicurezza e per il ruolo dell'Italia nel mondo", ha detto parlando del voto sulle spese militari al 2% del Pil.

Suonano nuovamente le sirene a Leopoli, dove stamane è scattato un lungo allarme anti-aereo. Appello ai cittadini a correre nei rifugi. Udite tre forti esplosioni nella zona dell'aeroporto civile della città, dove si levano dense colonne di fumo. Sirene nelle regioni di Rivne, Volyn Ternopil e Ivanp-Frankivsk. Proseguono i bombardamenti sulla parte della provincia di Lugansk controllata dalle truppe ucraine. A Kharkiv colpito e incendiato un grande centro commerciale. Aumentano i profughi: solo in Italia sono 50.000.

L'Australia ha annunciato nuove sanzioni contro 11 banche ed enti governativi russi. Lo ha reso noto la ministra degli Esteri australiana, Payne. "Le sanzioni di oggi includono il Russian national wealth fund e il ministero delle finanze russo. Con la nostra recente inclusione della Banca centrale russa, l'Australia ha ora preso di mira tutte le entità del governo di Mosca responsabili dell'emissione e della gestione del debito sovrano russo", ha affermato la ministra.

Altre News per: ucrainapresidentezelenskyprontovedereputin