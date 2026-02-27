Sciopero treni 27 e 28 febbraio orari e fasce di garanzia per FS Italo e Trenord

Sciopero nazionale dei trasporti ferroviari il 27 e 28 febbraio per il rinnovo dei contratti, dopo la protesta aerea che ha cancellato oltre 300 voli. Dalle 21 di venerdì stop a treni FS, Italo e Trenord con possibili ritardi diffusi.

Dopo il blocco del traffico aereo del 26 febbraio, con oltre 300 voli cancellati e un’adesione dichiarata dell’87%, la protesta si sposta sui binari. Dalle 21 di venerdì prende il via lo sciopero ferroviario che coinvolge personale di macchina e di bordo di Fs, Italo, Trenord e altri operatori locali.

L’agitazione durerà 24 ore, fino alla stessa ora di sabato. A questa si aggiungono altre iniziative: il personale aderente a Cub Trasporti/Sgb incrocia le braccia per l’intera giornata, mentre Usb Lavoro Privato ha proclamato uno stop più breve, dalle 22 di venerdì alle 5.59 del giorno successivo.

Per i treni ad alta velocità e a lunga percorrenza resta attivo un elenco di convogli garantiti, consultabile sui siti delle compagnie. I disagi, però, possono estendersi anche prima dell’inizio ufficiale e nelle ore successive alla fine della protesta.

Per quanto riguarda Trenitalia, i passeggeri possono verificare i servizi minimi garantiti direttamente online. Chi rinuncia al viaggio ha diritto al rimborso fino all’orario di partenza per Frecce e Intercity, mentre per i Regionali la richiesta va fatta entro la mezzanotte del giorno precedente. In alternativa è possibile modificare la prenotazione.

Una regola operativa riguarda i convogli già in viaggio all’inizio dello sciopero: arrivano a destinazione solo se possono farlo entro un’ora dall’avvio della protesta, altrimenti si fermano in una stazione intermedia. Per restare aggiornati sono attivi app, numero verde e servizi di assistenza.

Nel trasporto regionale vengono confermate le fasce di garanzia 6-9 e 18-21, durante le quali circolano i treni inseriti negli elenchi ufficiali suddivisi per territorio.

Anche Trenord ha definito il proprio piano: venerdì viaggiano i treni con partenza entro le 21 e arrivo finale entro le 22. Sabato tornano le finestre garantite 6-9 e 18-21. In caso di cancellazioni dei collegamenti aeroportuali, sono previsti bus diretti tra Milano Cadorna e Malpensa e tra Stabio e lo scalo.

Per Italo valgono le stesse fasce di garanzia nazionali. La compagnia segnala inoltre modifiche su alcuni collegamenti per lavori sulla linea Firenze-Roma nei giorni tra fine febbraio e inizio marzo, con possibili variazioni di orario e cancellazioni parziali per alcuni treni specifici.

La mobilitazione nasce dal rinnovo dei contratti di lavoro, tema già al centro dello sciopero del trasporto aereo. I sindacati chiedono accordi su salari, tutele e condizioni di lavoro, mentre le aziende si dicono disponibili a trattare per trovare un equilibrio sostenibile.