Meteo, perturbazione atlantica interrompe il clima mite di fine febbraio

Il meteo cambia con l’arrivo di una perturbazione atlantica che interrompe il clima quasi primaverile di fine febbraio, riportando nuvole e deboli piogge soprattutto al Nordovest tra domenica sera e lunedì.

Il tempo stabile e insolitamente mite degli ultimi giorni lascia spazio a un cambiamento. Una perturbazione atlantica si avvicina all’Italia e riporta nuvole diffuse da Milano a Roma, segnando la fine dell’anticipo di primavera.

I primi segnali si vedranno tra la serata di domenica 1 marzo e la notte successiva, ma sarà soprattutto lunedì 2 marzo la giornata più instabile. Le regioni del Nordovest registreranno un peggioramento con cielo coperto e piogge deboli, in estensione nel corso delle ore anche verso la Toscana.

Leggi anche: Previsioni Meteo, ciclone Pulcinella: Clima mite ancora per poco

Situazione diversa sul Nordest e su gran parte del Centro, dove continueranno a prevalere nubi basse e banchi di nebbia, capaci di limitare la presenza del sole per molte ore. Il Sud e la Sicilia resteranno invece più luminosi, pur in un contesto variabile.

Da martedì 3 marzo l’alta pressione tornerà a imporsi e accompagnerà gran parte della settimana. Non mancheranno però effetti tipici di questo periodo, con aria più calda in quota che scorre sopra strati più freddi vicino al suolo.

Questo contrasto favorisce la formazione di un’estesa copertura nuvolosa, spesso persistente durante il giorno. Il fenomeno sarà più evidente al Nord, in particolare sulla Pianura Padana, ma potrà interessare anche le zone costiere e le valli del Centro.

Le temperature resteranno elevate per il periodo, con un clima quasi primaverile. Al Sud si potranno toccare punte vicine ai 20°C, mentre al Centro-Nord l’anomalia sarà più evidente in montagna, dove lo zero termico si manterrà oltre i 3000 metri.

Nella parte finale della settimana un vortice ciclonico tra Algeria e Tunisia tenterà di disturbare la stabilità, ma con effetti limitati: al momento si prevedono solo brevi piogge sulle Isole maggiori.