Valanga in Valtellina, morti Marika Mascherona e Alberto De Maron sul Monte Cornaccia

Marika Mascherona e Alberto De Maron sono morti travolti da una valanga sul Monte Cornaccia durante un’escursione con rischio alto. L’incidente è avvenuto a circa 2900 metri, nella zona dei laghi di Calcano, in alta Valtellina.

Una slavina si è staccata sul Monte Cornaccia, in alta Valtellina, travolgendo due escursionisti. Le vittime sono Marika Mascherona, 28 anni, e Alberto De Maron, 25. Erano in quota con un amico quando la neve si è mossa lungo il versante sud-ovest, poco sotto la cima.

L’allarme è stato dato proprio dal terzo compagno, rimasto illeso, che ha chiamato i soccorsi. L’incidente è avvenuto intorno alle 10.30 in una giornata segnata da un livello di pericolo valanghe pari a 4 su 5. Il distacco ha percorso oltre 300 metri, investendo in pieno i due giovani.

Sul posto sono arrivati i militari del Sagf della Guardia di finanza, i vigili del fuoco e i tecnici del Soccorso alpino, supportati da due elicotteri. Il corpo di Alberto De Maron è stato individuato per primo, seguito poco dopo da quello di Marika. L’amico è stato controllato dai sanitari ma non ha avuto bisogno di ricovero.

Mascherona lavorava come maestra di sci a Bormio ed era sorella di Katia, atleta della Nazionale di sci-alpinismo. De Maron, residente a Grosotto, era dipendente della società energetica A2A. Entrambi condividevano una forte passione per la montagna, documentata anche sui loro profili social.

L’episodio si inserisce in una serie di incidenti recenti sulle Alpi della provincia di Sondrio, dove nelle ultime settimane si contano già sei vittime per valanghe. Tra queste anche Sebastiano Erba, 35 anni, Alfio Muscetti, 46, e il finanziere Erik Pettavino, morto durante un’esercitazione. Resta inoltre disperso un uomo di 56 anni in Valchiavenna.