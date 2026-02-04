Valanga sul Monte Lussari, una vittima a Tarvisio

Una valanga sul Monte Lussari, sopra Tarvisio, ha causato la morte di una persona nel pomeriggio di oggi. I soccorsi sono stati rallentati dal maltempo, mentre l’area era già segnalata a rischio elevato.