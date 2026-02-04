Valanga sul Monte Lussari, una vittima a Tarvisio
Una valanga sul Monte Lussari, sopra Tarvisio, ha causato la morte di una persona nel pomeriggio di oggi. I soccorsi sono stati rallentati dal maltempo, mentre l’area era già segnalata a rischio elevato.
Un uomo ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, mercoledì 4 febbraio, dopo essere stato travolto da una valanga sul Monte Lussari, nel territorio comunale di Tarvisio, in provincia di Udine. Il distacco si è verificato a una quota di circa 1.600 metri.
L’allarme è stato lanciato poco dopo le 16.30. Sul posto sono intervenute le squadre del Soccorso alpino del Friuli Venezia Giulia, i militari della Guardia di finanza e il personale sanitario del Sores.
Le condizioni meteo hanno impedito l’intervento dell’elicottero. I soccorritori hanno quindi raggiunto la zona utilizzando gli impianti di risalita presenti nella località turistica.
Per la giornata odierna era stata diffusa un’allerta valanghe di livello 4, considerata forte, sull’intero Friuli Venezia Giulia. La segnalazione riguardava in modo particolare la Val Canale, dove si trova l’area di Tarvisio.