Gela, studente di 15 anni ferisce un compagno con un martello a scuola

Gela, uno studente di 15 anni aggredisce un compagno con un martello durante la ricreazione, ferendolo alla testa. Il ragazzo aveva portato l’oggetto da casa e l’episodio è avvenuto all’interno dell’istituto Maiorana.

Un ragazzo di 15 anni ha colpito alla testa un compagno di scuola usando un martello. L’episodio è avvenuto all’interno dell’istituto professionale Ettore Maiorana di Gela, nel Nisseno, durante l’intervallo.

La vittima è stata soccorsa immediatamente e trasferita all’ospedale della città. I medici l’hanno presa in carico e trattenuta in osservazione: le sue condizioni non risultano gravi e non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, l’aggressore avrebbe portato il martello da casa. Dopo l’accaduto è stato accompagnato negli uffici del commissariato di Gela, dove è stato ascoltato su disposizione della procura per i minorenni di Caltanissetta.

Sull’accaduto indagano gli agenti della polizia, impegnati a chiarire i motivi del gesto e a ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione avvenuta tra i banchi.