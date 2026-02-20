Roma, studente di 14 anni minaccia un compagno con una pistola a salve in classe

A Roma un 14enne ha minacciato un compagno con una pistola a salve in classe mentre il docente era distratto. Il gesto, filmato dai coetanei e circolato tra gli studenti, ha fatto scattare l’intervento dei carabinieri.

È accaduto in un’aula dell’istituto Vittorio Gassmann, in zona Primavalle. Un ragazzo di 14 anni ha estratto una pistola scacciacani, priva del tappo rosso e poi risultata modificata, puntandola contro un compagno e pronunciando una minaccia diretta.

L’episodio si è verificato mentre l’insegnante era girato verso la lavagna. Alcuni studenti hanno ripreso la scena con il cellulare. Il video è stato poi inviato alla vittima, che ha informato subito la vicepreside facendo scattare l’allarme all’interno della scuola.

Leggi anche: Tragedia a Fano: Studente di 14 anni muore in classe per un malore

Poco dopo, intorno alle 13, i carabinieri del nucleo radiomobile sono arrivati nell’istituto. Il 14enne è stato fermato e accompagnato in caserma per gli accertamenti. Durante il controllo avrebbe reagito scoppiando in lacrime.

Secondo il racconto dei compagni, il giovane aveva già mostrato atteggiamenti provocatori e un certo interesse per modelli criminali visti in alcune serie televisive. Nelle chat di classe, dopo la diffusione del filmato, è nato un clima teso con tentativi di individuare chi avesse condiviso il video.

Il ragazzo è stato denunciato per minacce e porto di oggetti atti a offendere. La vicenda è partita proprio dal filmato, arrivato anche alla madre della vittima, rimasta scossa da quanto accaduto.

Intanto il tema della sicurezza nelle scuole torna al centro dell’attenzione. Nei giorni scorsi i ministri Giuseppe Valditara e Matteo Piantedosi hanno firmato una circolare per contrastare la diffusione di armi tra i giovani, con la possibilità di introdurre metal detector negli istituti su richiesta dei dirigenti, in accordo con prefetture e forze dell’ordine.