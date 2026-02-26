Zuckerberg alla sfilata Prada a Milano riaccende le voci sugli occhiali Ai

Mark Zuckerberg è apparso alla sfilata Prada a Milano insieme alla moglie Priscilla Chan, alimentando le voci su un’intesa per occhiali intelligenti. La presenza in prima fila coincide con trattative in corso nel settore tech-moda.

Mark Zuckerberg si è fatto vedere oggi pomeriggio alla sfilata autunno-inverno 2026/27 di Prada, negli spazi della Fondazione Prada a Milano. Accanto a lui la moglie Priscilla Chan. I due erano seduti in prima fila, tra Lorenzo Bertelli e l’amministratore delegato del gruppo Andrea Guerra.

La presenza del fondatore di Meta non è passata inosservata. Da settimane circolano indiscrezioni su un possibile progetto legato agli occhiali intelligenti, che potrebbe coinvolgere Prada insieme a EssilorLuxottica.

Nel dietro le quinte della sfilata, Miuccia Prada è stata interpellata proprio su questa ipotesi. La stilista ha risposto con poche parole, lasciando spazio all’interpretazione e senza conferme dirette.

L’interesse del mondo della moda per la tecnologia indossabile cresce, e la comparsa di Zuckerberg a Milano rafforza l’idea che qualcosa si stia muovendo dietro le quinte.