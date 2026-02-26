Nicolò Zaniolo papà bis, nato Leonardo il 24 febbraio

Nicolò Zaniolo diventa di nuovo padre per la nascita di Leonardo il 24 febbraio e festeggia con una foto in bianco e nero sui social, mentre Sara Scaperrotta gli dedica parole affettuose poche ore dopo il parto.

È nato il secondo figlio di Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta. Il piccolo Leonardo è venuto al mondo il 24 febbraio, regalando alla coppia una nuova gioia dopo la nascita del primogenito Tommaso, arrivato nell’agosto 2021.

L’annuncio è arrivato direttamente dai social del calciatore dell’Udinese, che ha condiviso uno scatto in bianco e nero del neonato. Poche parole per accompagnare la foto, ma cariche di emozione: «Quanto sei bello», insieme alla data di nascita e al nome scelto.

Leggi anche: Matrimonio a sorpresa per Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta

Anche Sara Scaperrotta ha rilanciato l’immagine sul suo profilo, aggiungendo un messaggio rivolto al marito. Nelle sue parole emerge gratitudine per il sostegno ricevuto: «Grazie a te per la forza che hai e mi hai dato. Ti amo». In sottofondo, il brano “Sempre e per sempre” di Francesco De Gregori.

La nascita di Leonardo arriva poche settimane dopo il matrimonio della coppia, celebrato il 4 febbraio 2026 a Moruzzo, sulle colline vicino Udine. Le nozze sono state organizzate in forma riservata, lontano dai riflettori.

La relazione tra Zaniolo e Sara Scaperrotta è iniziata nel 2018 ed è proseguita tra momenti difficili e riavvicinamenti, fino alla recente decisione di sposarsi e all’arrivo del loro secondo figlio.