Sanremo 2026, ascolti in calo nella seconda serata con 9 milioni di spettatori

Sanremo 2026 perde spettatori anche nella seconda serata per il calo rispetto all’anno scorso. Il 25 febbraio il festival si ferma a poco più di 9 milioni, con un picco oltre 13 milioni durante l’ingresso di Pilar Fogliati.

La seconda serata di Sanremo 2026 registra un nuovo arretramento negli ascolti. Mercoledì 25 febbraio il festival ha raccolto 9.053.000 spettatori, pari al 59,5% di share nella total audience, comunque tra i risultati più alti dal 1995.

Il confronto con l’edizione precedente resta netto. Nel 2025, nella stessa serata, la media era stata di 11,8 milioni di telespettatori con uno share del 64,6%, ben superiore ai dati attuali.

Analizzando la serata nel dettaglio, la prima parte, in onda tra le 21:46 e le 23:34, ha totalizzato 11 milioni e 531 mila spettatori con il 58,2% di share. La seconda, dalle 23:39 all’1:10, è scesa a 5 milioni e 947 mila spettatori, ma con uno share più alto, pari al 62,7%.

Il momento più seguito in termini di pubblico è arrivato alle 21:57, quando davanti alla tv c’erano 13 milioni e 706 mila persone per l’ingresso di Pilar Fogliati. Il picco di share è invece stato toccato alle 00:49, con il 66,1%, durante il bis dell’esibizione di Lillo.

Numeri che segnano una distanza evidente rispetto al 2025, quando la prima parte della seconda serata aveva sfiorato i 15 milioni di spettatori e la seconda aveva superato i 7,6 milioni, con share oltre il 67%.