Sara Tommasi oggi tra nuova vita, rimpianti e sogni in tv

Sara Tommasi racconta il suo presente sereno dopo anni difficili e spiega che non si fermò a curarsi quando stava male. Oggi vive a Sharm con il marito e sogna di tornare in tv, magari insieme a Valeria Marini.

Sara Tommasi guarda al passato con lucidità e ammette che, potendo tornare indietro, avrebbe fatto una scelta diversa: fermarsi e curarsi quando i primi segnali erano evidenti. Oggi la sua vita è cambiata. Ha sposato Antonio Orso, che è anche il suo agente, e si è trasferita a Sharm el-Sheikh, mantenendo però un legame stretto con Terni, dove vive la sua famiglia.

Dopo anni lontana dalle scene, è tornata con una canzone, “Soltanto tu”, un brano che parla di tradimento. Un tema che, nella vita reale, affronterebbe con comprensione: ha raccontato che perdonerebbe il marito, perché il sentimento che prova è più forte. Il pezzo, inizialmente proposto a Valeria Marini, è arrivato a lei dopo il rifiuto della showgirl, più orientata verso sonorità dance.

Il matrimonio procede senza figli e senza pressioni. A causa di un intervento all’utero, una gravidanza sarebbe complicata, ma la coppia non esclude l’adozione. Per ora, però, preferiscono godersi questo equilibrio. Sara parla di una fase serena, in cui non sente la necessità di cambiare nulla.

Tra i progetti futuri c’è il desiderio di tornare nel mondo dello spettacolo. Le piacerebbe condividere un’esperienza televisiva con Valeria Marini oppure lanciare un podcast da Terni, intervistando personaggi che conosce da anni. Non nasconde anche ambizioni più grandi, come un docufilm sulla sua vita e un ritorno tra cinema e fiction.

Oggi i rapporti con alcune colleghe sono rimasti solidi: sente spesso Naike Rivelli e frequenta volentieri sia Valeria Marini sia Matilde Brandi. Tuttavia, racconta di non avere più bisogno di confidarsi come un tempo, perché la sua vita personale è stabile.

In famiglia resta l’attenzione per la salute. Anche suo padre ha sofferto di disturbo bipolare, ma ora le sue condizioni sono sotto controllo. Sara ripensa agli anni più difficili con un certo rimpianto, soprattutto per non aver seguito i consigli ricevuti quando era all’apice della carriera. Oggi, però, preferisce guardare avanti e lasciarsi alle spalle quel periodo.