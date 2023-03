Come sarà la nuova edizione de I Sogni C...ostruiti di Vito Maria Camposeo?

Come sarà la nuova edizione del format I Sogni C...ostruiti di Vito Maria Camposeo? Quando inizierà? Quali sono le principali novità? Si sa già qualcosa su ospiti e personaggi ospiti della rubrica social onirica più amata dal popolo della Rete? La data di inizio della nuova edizione non è stata ancora svelata, ma il docente d’italiano L2 e antropologo pugliese ha svelato alcune anticipazioni alla testata giornalistica La Gazzetta di Milano.

Il simpaticissimo e talentuoso opinionista tv su La4, reti locali e canali web, che non ha mai avuto grilli per la testa conservando la sua genuinità e purezza d’animo, ha rivelato che la nuova edizione sarà completamente rinnovata e destrutturata.

Il docente e opinionista pugliese Vito Maria Camposeo ha deciso che la sua rubrica si trasformerà in una sorta di produzione televisiva in cui il vip di puntata si racconterà collegato in video, rispondendo a domande mirate senza l’intervento del pubblico, proprio come accade in un live. Le puntate saranno più corte adattate ai tempi di messa in onda del web e ben strutturate. Non cambierà però né il concept né tanto meno il mood del format.

Ci saranno diversi professionisti che si alterneranno con la dottoressa Paola Massafra, psicologa di fiducia del programma, tra cui medici, psicologi e altri professionisti pronti a interpretare le dichiarazioni dell’ospite di puntata e a dare qualche buon consiglio.

Tra i primi ospiti vip della nuova edizione del format I Sogni C...ostruiti spiccano il famoso ballerino Ivan Cottini, l'ex gieffina e opinionista tv Lucia Bramieri e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Jessica Serra.

Tra i professionisti ci sarà anche il dottore Marco La Mantia, nutrizionista specializzato in Scienze dell’alimentazione clinica e sportiva. Da diversi anni si occupa di rimodellamento corporeo presso lo studio di medicina estetica e nutrizione collaborando con noti chirurghi plastici nel pre e post intervento vaser lipo hd.

Finora Vito Maria Camposeo ha intervistato diversi vip. La rubrica viene spesso citata da diverse testate giornalistiche digitali e cartacee di rilievo nazionale poiché le dichiarazioni di diversi ospiti vip di puntata diventano virali.

A La Gazzetta di Milano ha dichiarato: "Nel tempo ho davvero chiacchierato con molti personaggi e nemmeno io avrei mai pensato di poterne ospitare così tanti. Ho cominciato quasi per gioco per passare un po’ il tempo durante la pandemia e invece… ricordo che non facevo in tempo ad annunciare un ospite che subito ne avevo un altro. Ricordo con felicità ed orgoglio la puntata con Lucia Bramieri in cui ha presentato in diretta il suo compagno che non era neanche stato ospite da Barbara d’Urso. Ecco quello è stato un bello scoop oltre a una bella emozione. Con Lucia ho instaurato un rapporto molto stretto e ci sentiamo spesso. Quello che più mi ha colpito è il rapporto umano che con alcuni di loro è rimasto nel tempo. Non solo ospiti di puntata ma oserei dire amici. Con Ivan Cottini per esempio c’è un’amicizia splendida che va al di là di ogni aspettativa. Questi sono i ricordi più belli che posso vantare con orgoglio, i rapporti umani ancora vivi nel tempo".

E poi ancora: "Il parterre dei miei ospiti è vario, dal ballerino al politico, per cui non sento l’esigenza di un personaggio in particolare. Naturalmente vorrei chiacchierare con chi ancora non è stato mio ospite come per esempio Alessandro Cecchi Paone con cui ho preso già accordi. Quello che per me conta ora è che il mio nuovo format possa catturare il pubblico come in passato e che se ne possa parlare. L’importante è che se ne parli, nel bene e nel male, per invidia o ammirazione".

