Caso Epstein, Bill Gates ammette errori e relazioni con due donne russe

Bill Gates ha ammesso davanti allo staff della sua Fondazione di aver sbagliato a frequentare Jeffrey Epstein e ha riconosciuto relazioni con due donne russe, dopo nuove rivelazioni emerse nei documenti giudiziari statunitensi.

Bill Gates ha parlato direttamente ai dipendenti della Gates Foundation, riconoscendo le proprie responsabilità per i rapporti avuti con Jeffrey Epstein. Durante l’incontro interno, il fondatore di Microsoft ha affrontato le polemiche legate alla sua frequentazione del finanziere, definendola un grave errore.

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Gates avrebbe chiesto scusa allo staff e ammesso di aver avuto una relazione con due donne russe. Ha però negato qualsiasi comportamento illecito, sostenendo di non aver assistito né partecipato ad attività illegali e di non aver mai trascorso tempo con le vittime di Epstein.

Nel suo intervento, Gates ha ribadito che incontrare e frequentare Epstein è stato “un errore enorme”. Ha inoltre espresso rammarico per le conseguenze che la vicenda ha avuto su altre persone coinvolte indirettamente nella storia.

Le dichiarazioni arrivano dopo la diffusione di un’email del 18 luglio 2013 attribuita a Epstein. Nel messaggio, scritto e inviato a sé stesso, il finanziere faceva riferimento a presunti rapporti di Gates con “ragazze russe”, parlava di una malattia sessualmente trasmissibile e di una richiesta di antibiotici da somministrare di nascosto all’allora moglie.

Negli ultimi giorni è intervenuta anche Melinda French Gates, che ha invitato l’ex marito a rispondere delle proprie azioni dopo la comparsa del suo nome nei nuovi documenti del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti legati al caso Epstein. Ha aggiunto che nessuna ragazza dovrebbe trovarsi in situazioni simili.

Intervistata nel podcast Wild Card di NPR, Melinda ha definito le nuove rivelazioni dolorose sul piano personale, perché riportano alla memoria momenti difficili del matrimonio concluso con il divorzio nel 2021. Ha precisato che le domande ancora aperte riguardano il suo ex marito e non lei, esprimendo al tempo stesso tristezza per le vittime del finanziere.