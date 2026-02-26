Hailee Steinfeld mostra il pancione e la vita quotidiana con Josh Allen

Hailee Steinfeld mostra il pancione che cresce mentre aspetta il primo figlio con Josh Allen, condividendo nuove foto scattate tra momenti quotidiani e outfit premaman sempre più curati.

Hailee Steinfeld si avvicina al parto e racconta l’attesa con nuove immagini pubblicate nella sua newsletter. L’attrice ha condiviso una serie di scatti in cui il pancione è ormai ben visibile, compreso uno scatto insieme al marito Josh Allen durante una pausa caffè.

Le foto mostrano diversi momenti della sua routine, tra uscite informali e serate con amici. Negli ultimi tempi, Steinfeld ha spiegato di sentirsi più energica e motivata a scegliere abiti che valorizzino la gravidanza, trasformando anche le occasioni più semplici in momenti da curare nello stile.

A 29 anni, l’attrice racconta di alternare outfit pratici a look più ricercati. Il suo abbigliamento preferito resta una combinazione semplice come maglietta bianca e jeans, anche se non mancano giornate in cui la comodità vince e la scelta ricade su capi più morbidi.

Secondo Steinfeld, ogni giornata porta sensazioni diverse e anche vestirsi diventa un’esperienza che cambia continuamente. A volte complicata, altre sorprendentemente divertente.

Dopo il matrimonio con il quarterback dei Buffalo Bills nel maggio 2025, la coppia si prepara ora all’arrivo del primo figlio. L’attrice ha anche anticipato di aver vissuto con entusiasmo il suo baby shower, lasciando intendere che nuovi dettagli arriveranno presto.