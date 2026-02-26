Britney Spears balla provocante in casa e accende i social

Britney Spears torna a far parlare di sé con un video provocante girato nella sala da pranzo, pubblicato su Instagram dopo la recente vendita del suo catalogo musicale per circa 200 milioni di dollari.

Britney Spears torna a mostrarsi senza filtri sui social. In un nuovo video condiviso su Instagram, la cantante si muove in modo sensuale davanti al tavolo della sala da pranzo, scegliendo ancora una volta uno stile audace che non passa inosservato.

Le immagini la ritraggono mentre balla con movimenti provocanti, lasciando intravedere il seno in alcuni momenti. Per evitare di mostrare troppo, Britney copre le parti intime con un’emoji, un espediente già visto in altri suoi post recenti.

Non è la prima volta che la popstar pubblica contenuti di questo tipo. Solo pochi giorni fa aveva condiviso una foto senza veli scattata in spiaggia, attirando l’attenzione dei fan e dei media.

Dietro questa nuova ondata di esposizione mediatica c’è anche un momento importante della sua carriera. Britney ha infatti ceduto i diritti del suo catalogo musicale a Primary Wave in un accordo valutato intorno ai 200 milioni di dollari, una cifra che conferma il peso del suo repertorio nella storia del pop.