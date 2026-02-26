Sanremo 2027, De Martino accende i rumors con uno spot durante il Festival

Stefano De Martino finisce al centro delle voci su Sanremo 2027 dopo uno spot trasmesso durante il Festival. Il promo del suo show ha acceso i social, dove molti leggono un possibile indizio sul futuro della conduzione.

Al Festival di Sanremo basta poco per spostare l’attenzione del pubblico. Durante la seconda serata, mentre Carlo Conti porta avanti la scaletta senza intoppi, uno spot ha acceso la curiosità degli spettatori.

In onda il promo di “Stasera tutto è possibile”, il comedy show di Rai 2 in partenza il 4 marzo 2026. Protagonista della clip Stefano De Martino, già volto noto della rete e conduttore sempre più presente nel palinsesto.

Sui social, soprattutto su X, il video è stato subito interpretato come qualcosa di più di una semplice pubblicità. Tra ironia e supposizioni, molti utenti hanno collegato la presenza di De Martino allo scenario di Sanremo 2027, immaginando un possibile passaggio di testimone.

Le reazioni non si sono fatte attendere. C’è chi ha scherzato parlando di una “presentazione anticipata” dei futuri conduttori e chi invece ha preso sul serio l’ipotesi, alimentando il dibattito.

Il nome di De Martino circola da tempo tra i possibili successori. Dopo l’annuncio di Carlo Conti, che ha indicato il 2026 come ultimo anno alla guida del Festival, l’attenzione si è spostata su chi potrebbe raccogliere l’eredità.

Per ora non ci sono conferme ufficiali, ma il successo televisivo del conduttore e la sua crescente popolarità lo rendono uno dei candidati più citati dal pubblico.