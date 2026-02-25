Sanremo, Arisa parla d'amore e rivendica la scelta di stare sola

Arisa a Sanremo parla della sua vita privata e spiega perché preferisce restare sola. La cantante racconta di non riuscire a vivere relazioni senza amore e di sentirsi serena lontano da rapporti che la fanno soffrire.

Al Festival di Sanremo Arisa si presenta senza filtri. Durante l’incontro con la stampa, la cantante affronta il tema delle sue relazioni e racconta cosa ha imparato negli ultimi anni. «È come con le allergie: ci sono cose che mi fanno stare male», dice, spiegando di aver capito di non sopportare i rapporti che la feriscono.

Arisa, all’anagrafe Rosalba Pippa, sostiene di sentirsi bene anche da sola. «Sto da Dio», ripete. Nella sua idea di felicità ci sono gli amici, gli animali, le piante, la musica e una casa accogliente. Se la serenità arriva così, allora non vede perché forzare situazioni che non la rendono tranquilla.

La cantante, in gara con il brano “Magica Favola”, entra poi nel dettaglio della sua visione dell’amore. «Non riesco a fare l’amore con qualcuno di cui non sono innamorata», confessa tra gli applausi. Per lei un semplice bacio non resta mai un gesto leggero: «Se limono una volta, minimo ci sto un anno insieme. Dopo poco sembra quasi un matrimonio».

Parole dirette, pronunciate con il sorriso, che fotografano il suo modo intenso di vivere i sentimenti. Un modo che oggi la porta a scegliere con più attenzione, evitando relazioni che definisce tossiche e difendendo la propria tranquillità.