Naike Rivelli attacca Fedez per l'episodio a Casa Sanremo

Naike Rivelli critica Fedez per un episodio a Casa Sanremo legato alla presenza di numerose guardie del corpo. La figlia di Ornella Muti racconta di un passaggio che avrebbe bloccato gli accessi creando tensione tra gli ospiti.

Clima teso a Casa Sanremo, dove Naike Rivelli ha raccontato sui social un episodio che coinvolge Fedez. La figlia di Ornella Muti, 51 anni, ha descritto una scena avvenuta negli spazi frequentati da artisti e addetti ai lavori durante il Festival.

Secondo il suo racconto, il rapper sarebbe arrivato accompagnato da una scorta composta da sette persone, rallentando il passaggio degli altri presenti. Rivelli sostiene che per alcuni minuti l’area sia rimasta bloccata mentre il gruppo attraversava gli ambienti.

Leggi anche: Bufera su Ornella Muti e Naike Rivelli in Russia per il Festival della Gioventù

Nel suo sfogo, la donna ha fatto riferimento alla propria esperienza personale, ricordando di aver incontrato molte celebrità senza mai assistere a comportamenti simili. Da qui il paragone con la madre, sottolineando uno stile molto diverso.

Le parole diventano poi più dure quando Rivelli attacca direttamente l’atteggiamento di Fedez, criticando la scelta di muoversi con una scorta così numerosa. Il tono si fa personale e diretto, con un giudizio netto sul modo di gestire la popolarità.

Infine, l’appello ai follower: non lasciarsi cambiare dal successo. Un messaggio rivolto a chi sogna la notorietà, accompagnato dall’invito a mantenere un comportamento semplice anche sotto i riflettori.