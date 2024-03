Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli hanno partecipato al Festival della Gioventù di Sochi, in Russia, dove hanno espresso la loro libertà di parola e inaugurato un murale dell'artista italiano Jorit. La visita si inserisce in un contesto di crescenti restrizioni alla libertà di espressione in Russia, come evidenziato da Amnesty International, che ha documentato severe limitazioni alla libertà di stampa e di riunione pacifica.

Durante il loro soggiorno, Muti e Rivelli hanno condiviso su Instagram momenti della loro esperienza, sottolineando l'affetto ricevuto e la libertà di esprimersi su vari argomenti, inclusa la pace. La partecipazione di Muti all'inaugurazione del murale di Jorit ha attirato l'attenzione, con l'artista che ha avuto l'opportunità di incontrare il presidente russo Vladimir Putin, chiedendogli una foto per dimostrare la sua umanità contro la propaganda.

Questo evento si svolge in un periodo in cui la Russia è sotto i riflettori per le sue politiche repressive, in particolare nei confronti della libertà di stampa e di espressione. La situazione della libertà di espressione in Russia è stata ulteriormente aggravata dall'invasione dell'Ucraina, con l'introduzione di nuove leggi che limitano severamente la libertà di stampa e la diffusione di informazioni.

Nonostante le difficoltà, la visita di Ornella Muti e Naike Rivelli in Russia per il Festival della Gioventù di Sochi rappresenta un momento di dialogo culturale e artistico. L'inaugurazione del murale di Jorit, in particolare, simboleggia un ponte tra Italia e Russia, due paesi con una lunga storia di relazioni bilaterali e scambi culturali.