Crans-Montana, indennizzo svizzero per vittime e feriti dell'incendio

Un aiuto economico diretto per chi è stato colpito dalla tragedia di Capodanno a Crans-Montana. Il governo federale svizzero ha deciso di mettere a disposizione 50mila franchi – circa 55mila euro – per ciascun ferito e per i familiari delle vittime dell’incendio che ha causato 41 morti e 115 feriti.

Tra le persone decedute ci sono anche sei giovani italiani. Il contributo sarà erogato una sola volta e punta a garantire un sostegno immediato a chi si trova ad affrontare le conseguenze più pesanti della tragedia.

A #Crans-Montana, durante i festeggiamenti di Capodanno, un incendio nel locale Le Constellation ha provocato oltre 40 vittime e più di 100 feriti, in gran parte giovani.

La proposta è stata avanzata dal Consiglio federale e dovrà essere approvata dal Parlamento, che si esprimerà a marzo con una procedura d’urgenza. L’intenzione è accelerare i tempi ed evitare passaggi burocratici che possano rallentare l’arrivo degli aiuti.

Questa misura si aggiunge al primo intervento già disposto dal Canton Vallese, che aveva stanziato 10mila franchi come sostegno immediato alle persone coinvolte nell’incendio.