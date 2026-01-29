Motorola alla FIFA World Cup 2026 svela i nuovi moto g

Motorola annuncia un’iniziativa esclusiva per i fan di FIFA™ nei mercati selezionati di Europa, Medio Oriente e Africa, in concomitanza con il lancio di quattro nuovi smartphone moto g, rafforzando l'impegno del brand nell’offrire innovazione accessibile ed esperienze significative.

Mentre l'attesa cresce per la primissima FIFA World Cup 2026™ a 48 squadre, Motorola – in qualità di Official Smartphone Partner – celebra il potente connubio tra sport, tecnologia e cultura, con una promozione dedicata, offrendo ai consumatori la possibilità di avvicinarsi al più grande torneo calcistico del mondo come mai prima d'ora.

FIFA World Cup 26, un’esperienza indimenticabile

Per i fan italiani, dal 28 gennaio al 30 aprile 2026 sarà attiva la possibilità di partecipare a un concorso (https://www.motorola.com/it/it/contest/) per aggiudicarsi premi esclusivi, acquistando uno degli smartphone Motorola selezionati.

Il primo premio consiste in un viaggio per due persone a Città del Messico, dove il vincitore e un accompagnatore potranno assistere alla partita inaugurale di FIFA World Cup 2026™ tra Messico e Sudafrica. Il pacchetto include voli A/R, alloggio e biglietti ufficiali.

Durante tutto il periodo promozionale, i fan avranno anche l'opportunità di vincere motorola razr 60 FIFA World Cup 26 Edition — un dispositivo unico nel suo genere non disponibile per l'acquisto — assegnato su base settimanale fino al 30 aprile 2026.

I nuovi smartphone moto g protagonisti del concorso

Il concorso si focalizza sui nuovi smartphone moto g di Motorola, che garantiscono un valore eccezionale, prestazioni solide e una batteria duratura, perfetti per l'utilizzo quotidiano.

Tra i dispositivi selezionati i nuovi:

? moto g77

? moto g67

? moto g17

? moto g17 power

I consumatori che acquistano uno qualsiasi di questi dispositivi tra il 28 gennaio e il 30 aprile 2026 avranno la possibilità di partecipare alla promozione, in base ai termini e alle condizioni locali.

Oltre ai nuovi lanci, la promozione si estenderà anche a un portafoglio Motorola più ampio disponibile su moto.com, tra cui i preferiti dai consumatori come motorola edge 50 neo, moto g85 e moto g56, così come i recenti motorola edge 70 e moto g57.

Scopri i nuovi smartphone moto g di Motorola

La promozione per i consumatori FIFA™ coincide con l'annuncio di Motorola dei nuovi moto g, che contribuiscono ad ampliare la gamma di smartphone progettati per offrire prestazioni elevate, funzionalità intelligenti e durabilità a un prezzo accessibile.

Al centro della lineup moto g77 e moto g67, progettati per tenere il passo con gli stili di vita frenetici degli utenti. Entrambi i dispositivi combinano display vividi, sistemi di fotocamere intelligenti e una durabilità di livello militare, racchiusi in un design elegante e raffinato, per un'esperienza premium senza compromessi.

moto g77 propone la prima fotocamera da 108MP con zoom 3x lossless in un moto g, mentre moto g67 è dotato di un sensore Sony LYTIA 600 da 50MP con tecnologia Quad Pixel, che offre risultati vividi in qualsiasi condizione di luce. Entrambi gli smartphone presentano un display AMOLED da 6,78" con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, garantendo uno scorrimento fluido e immagini coinvolgenti, e sono protetti da Corning Gorilla Glass con resistenza all'acqua classificata IP.

Completano la gamma moto g17 e moto g17 power, progettati per la creatività e la resistenza quotidiana. Entrambi sono dotati di una fotocamera principale da 50MP con obiettivo ultra-grandangolare e una fotocamera frontale ad alta risoluzione, oltre a batterie a lunga durata — con moto g17 power che offre una batteria più grande da 6000mAh per un utilizzo prolungato.

Insieme, moto g77, moto g67, moto g17 e moto g17 power offrono ai consumatori una maggiore scelta all'interno del portfolio moto g, assicurando che ci sia un dispositivo adatto a ogni stile di vita.

Prezzi e Disponibilità

La promozione per i consumatori FIFA sarà disponibile in mercati selezionati in Europa, Medio Oriente e Africa, inclusa l’Italia.

moto g77 è disponibile nella versione 8/512GB su motorola.it a 419.90 euro, mentre la versione 8/256 GB è disponibile in retailer selezionati a 379 euro.

moto g67 è disponibile in Italia nella versione 4/256G su motorola.it a 299.90 euro.

moto g17 power è disponibile nella versione 8/256GB a 269.90 euro su motorola.it

moto g17 è disponibile nella versione 8/128GB a 229.90 euro su motorola.it e nella versione 8/256 GB a 249.90 euro nei retailer selezionati.