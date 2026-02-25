Disponibili in Italia i nuovi MSI Prestige

Arrivano oggi in Italia le novità che MSI ha presentato durante l’edizione 2026 del Consumer Electronics Show (CES) per la sua serie Prestige, una gamma di laptop premium per il business e la produttività, pensata per i professionisti che richiedono prestazioni, anche in mobilità, e un design ricercato. E, per celebrare l’occasione, MSI ha pensato a due imperdibili benefit.

Rinnovati nella struttura e nelle finiture, i nuovi modelli Prestige adottano un profilo più sottile, con uno spessore di appena 11,9 mm nel punto più sottile, una silhouette moderna e dalle linee dolci e un telaio interamente in alluminio, offrendo un aspetto ancora più raffinato e sofisticato. Progettata per i professionisti di oggi, sempre in movimento, la serie è pensata per la portabilità senza compromessi su durata o prestazioni.

Leggi anche: MSI - disponibili in Italia laptop con RTX 5060

I modelli della famiglia Prestige disponibili in Italia sono dotati dei più recenti processori Intel® Core™ Ultra, per unire la potenza di calcolo per attività quotidiane, intelligenza artificiale e multitasking efficiente. Abbinate a una batteria ad alta capacità, le diverse configurazioni offrono una durata prolungata fino a oltre 30 ore di riproduzione video in 1080p, supportando la produttività di più giorni in movimento. Soluzioni termiche avanzate, tra cui il raffreddamento a camera di vapore, l'architettura a doppia ventola e il design proprietario Intra Flow di MSI, garantiscono prestazioni costanti mantenendo un funzionamento ultra silenzioso sotto i 30 dBA.

L'eccellenza visiva è un obiettivo chiave della nuova serie Prestige, che include modelli dotati di display OLED ad alta risoluzione con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, frequenza di aggiornamento variabile (VRR) e certificazione DisplayHDR™ True Black 1000, per garantire fluidità e fedeltà cromatica superiori, ideali sia per il lavoro professionale che per le attività creative. Con un design raffinato, prestazioni AI-ready e una forte attenzione alla mobilità e alla sicurezza, la rinnovata serie MSI Prestige punta a diventare il nuovo punto di riferimento per i moderni laptop aziendali e oggi include anche opzioni convertibili 2-in-1 (versione Flip), per rispondere alle esigenze degli utenti che preferiscono l'interazione touch o tramite penna. Questi modelli sono progettati per migliorare la produttività creando flussi di lavoro intuitivi e pratici. La MSI Nano Pen, dotata di ricarica rapida, migliora ulteriormente l'esperienza di lavoro in mobilità.

In Italia sono da oggi disponibili, anche nelle versioni Flip con MSI Nano Pen, i laptop MSI Prestige 14 AI+ e Prestige 16 Flip AI+, in vendita online e presso i partner di canale MSI a partire da 1.299 euro.

Per celebrare l’arrivo in Italia dei nuovi MSI Prestige, l’azienda ha attivato due benefit esclusivi dedicati agli utenti. Fino al 2 aprile 2026, con l’iniziativa Early Bird Bundle, chi acquista un notebook selezionato MSI Prestige potrà riscattare 1 anno di abbonamento a NordVPN. Inoltre, fino al 15 ottobre 2026, attraverso Review & Receive, registrando il prodotto sarà possibile ottenere 1 anno di garanzia extra MSI Core Plus, che estende la copertura standard del notebook.