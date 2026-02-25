Camion militare si ribalta sull'Aurelia a Piombino, quattro feriti uno grave

Un camion militare si ribalta sull’Aurelia tra Riotorto e Venturina per la perdita di controllo del conducente. Quattro militari restano feriti, uno in condizioni gravi trasferito con l’elisoccorso a Siena.

Un camion dell’Esercito si è rovesciato nella tarda mattinata di mercoledì 25 febbraio lungo l’Aurelia, nel tratto compreso tra Riotorto e Venturina, nel territorio di Piombino. Alla guida c’era un militare che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo del mezzo pesante finendo per ribaltarsi sulla carreggiata.

Non risultano altri veicoli coinvolti. Dopo l’incidente il traffico è stato interrotto per consentire i soccorsi e la rimozione del camion, con disagi alla circolazione in entrambe le direzioni.

A bordo c’erano quattro militari. Il più grave è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso delle Scotte di Siena con l’elicottero Pegaso. Un commilitone ha riportato un trauma alla spalla ed è stato accompagnato all’ospedale di Piombino. Altri due sono stati trasferiti a Cecina per traumi cranici.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, l’elisoccorso e le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica e gestire la viabilità durante le operazioni di soccorso.