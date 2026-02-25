Al Green espulso dal discorso sullo Stato dell'Unione per protesta contro Trump

Il deputato Al Green è stato allontanato dal discorso sullo Stato dell’Unione dopo aver esposto un cartello contro un video razzista diffuso da Donald Trump, poi cancellato. Il gesto ha acceso tensioni in aula.

Momenti tesi durante il discorso sullo Stato dell’Unione, quando il deputato democratico Al Green è stato accompagnato fuori dall’aula. L’episodio è avvenuto mentre mostrava un cartello con la scritta “Black People Aren’t Apes”.

Il gesto è arrivato dopo la diffusione, nei giorni precedenti, di un video pubblicato sui social da Donald Trump in cui Barack Obama e Michelle Obama venivano raffigurati come scimmie. Il contenuto è stato successivamente rimosso dalla piattaforma Truth Social.

Durante l’uscita, Green è stato coinvolto in un breve confronto con il personale addetto alla sicurezza, che lo ha poi accompagnato fuori dall’aula tra le proteste di alcuni presenti.

L’ex presidente Obama aveva già commentato il video definendo il comportamento di Trump una “clown show”, prendendo le distanze dall’episodio.

Non è la prima volta che Green interrompe un intervento presidenziale. Già lo scorso anno era stato allontanato dopo aver gridato durante un discorso di Trump davanti al Congresso.