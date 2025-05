Trump rilancia i dazi: dal 1° giugno tariffe al 50% contro l'Unione Europea

Donald Trump torna ad alzare i toni contro l’Unione Europea, annunciando una stretta commerciale con dazi al 50% a partire dal 1° giugno 2025. In un post su Truth Social, l’ex presidente americano ha dichiarato che “è molto difficile trattare con l’Unione Europea, che è stata formata con l’intento primario di approfittarsi degli Stati Uniti sul commercio”.

Stop ai negoziati e crollo delle Borse europee

Trump ha criticato apertamente le trattative in corso, affermando che “le nostre conversazioni con loro non stanno portando da nessuna parte”. La nuova posizione segna un passo indietro rispetto alla pausa di 90 giorni annunciata il 9 aprile, quando il tycoon aveva proposto uno stop temporaneo per facilitare i negoziati.

L’annuncio ha avuto un impatto immediato sui mercati: Piazza Affari ha registrato un crollo del 3,07%, scendendo sotto la soglia dei 40mila punti e fermandosi a quota 39.020. Male anche Parigi (-2,73%) e Francoforte (-2,54%), mentre Londra ha limitato le perdite a -1,20%.

La tensione con l’Ue dopo la tregua con la Cina

A metà maggio, gli Stati Uniti avevano annunciato una sospensione di 90 giorni delle tariffe contro la Cina, nel quadro di una dichiarazione congiunta tra Washington e Pechino. In quell’occasione, Trump aveva accusato l’Unione Europea di essere “per molti versi più cattiva della Cina”, aggiungendo: “Ci trattano in modo molto ingiusto. Abbiamo tutte le carte in regola”.

La nuova stretta tariffaria promessa da Trump potrebbe riaccendere le tensioni tra Stati Uniti e Unione Europea, riportando lo scontro commerciale al centro dell’agenda internazionale.