All'asta la spada laser di Darth Vader: può raggiungere i 3 milioni di dollari

Un autentico simbolo della storia del cinema sta per cambiare proprietario: la leggendaria spada laser di Darth Vader, utilizzata nei film L’Impero colpisce ancora (1980) e Il ritorno dello Jedi (1983), sarà messa all’asta a Los Angeles nei primi giorni di settembre. Il valore stimato? Fino a 3 milioni di dollari, ovvero circa 2,6 milioni di euro.

Il prezioso cimelio è stato presentato al pubblico a Londra durante un evento curato da Propstore, casa d’aste specializzata in oggetti da collezione cinematografici. "È un pezzo incredibile della storia del cinema", ha dichiarato Brandon Alinger, direttore della società, definendolo il "Santo Graal" per gli appassionati di memorabilia cinematografici.

Questa versione della spada, realizzata per le scene di combattimento e priva della lama originale in legno, è rimasta per quarant’anni nella collezione privata di un appassionato americano. Sul set della saga di Star Wars, fu impugnata da David Prowse, interprete fisico di Darth Vader, e da Bob Anderson, lo stuntman responsabile delle scene d’azione.

Per certificare l’autenticità dell’oggetto, gli esperti hanno confrontato graffi e ammaccature visibili nei film con quelli presenti sull'elica. "Guardate questa grossa ammaccatura sul retro", ha spiegato Alinger, "probabilmente causata dalla spada laser di Luke Skywalker, interpretato da Mark Hamill".

Nonostante l’aspetto mitico, la spada è un esempio di artigianato creativo: costruita a partire da un vecchio flash fotografico e componenti riciclati, tra cui pezzi di una calcolatrice.

L’asta si svolgerà dal 4 al 6 settembre e la spada laser di Darth Vader non sarà l’unico pezzo in evidenza. Tra gli altri oggetti offerti da Propstore figurano la frusta, cintura e astuccio usati da Harrison Ford in Indiana Jones e l’ultima crociata (1989), oltre al celebre neuralyzer di Men in Black (1997), ancora funzionante e dotato del suo display LED originale, con una valutazione di 150.000 dollari (circa 129.700 euro).

Stephen Lane, fondatore di Propstore, ha sottolineato l’eccezionalità dell’evento: "Qualcuno è venuto da noi dicendo: 'Ho questo da vendere'. Siamo rimasti a bocca aperta", ha raccontato, paragonando l’importanza della spada laser alle celebri scarpette rosse indossate da Judy Garland in Il Mago di Oz.