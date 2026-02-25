Barella a terra in Inter-Bodo, polemica sul rigore e confronto con Bastoni
Nicolò Barella finisce a terra in area contro il Bodo/Glimt e protesta per un rigore non concesso dopo un contrasto dubbio. L’episodio, avvenuto nel primo tempo, accende il dibattito sui social con ironie e critiche.
La sconfitta dell’Inter contro il Bodo/Glimt a San Siro continua a far discutere, anche per un episodio avvenuto prima dell’intervallo. Nicolò Barella entra in area e, dopo un contrasto con un difensore norvegese, cade chiedendo il calcio di rigore.
L’azione si sviluppa a pochi minuti dalla fine del primo tempo. Il centrocampista prova a superare l’avversario, che interviene in scivolata. Il contatto c’è, ma l’arbitro spagnolo lascia correre e invita il giocatore a rialzarsi. Anche in precedenza aveva ignorato un possibile tocco di mano nell’area del Bodo.
Le immagini rallentate mostrano una situazione al limite. La gamba del difensore incrocia quella di Barella e subito dopo il norvegese finisce addosso al centrocampista. La dinamica resta ambigua, ma per molti la caduta appare accentuata.
Sui social il video dell’episodio si diffonde rapidamente. In tanti parlano di simulazione, con battute e commenti ironici. Qualcuno richiama quanto accaduto con Alessandro Bastoni in Inter-Juve, episodio che portò all’espulsione di Kalulu.
Tra i messaggi più condivisi spuntano frasi sarcastiche e critiche dirette. C’è chi minimizza il contatto e chi accusa Barella di aver esagerato, alimentando una discussione che si aggiunge alla delusione per l’eliminazione europea dei nerazzurri.