Enrico Nigiotti a Sanremo 2026 tra carriera, famiglia e ricordi personali

Enrico Nigiotti torna a Sanremo 2026 per la quarta volta, dopo un percorso iniziato nei talent e segnato da musica e vita privata. Il cantautore livornese porta sul palco la sua esperienza, tra famiglia e ricordi legati al nonno Tommaso.

Enrico Nigiotti è tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2026, dove gareggia per la quarta volta. Dopo il debutto tra le Nuove Proposte nel 2015, è tornato tra i Big nel 2019 e nel 2020, consolidando negli anni la sua presenza sul palco dell’Ariston.

Nato a Livorno nel 1987, cresce con la musica nel sangue grazie al padre Stefano, appassionato di blues. Il primo passo arriva nel 2008 con il singolo “Addio”, impreziosito dai cori di Elisa. La svolta però arriva nel 2010 con la partecipazione ad Amici, esperienza interrotta volontariamente per lasciare spazio alla fidanzata di allora, Elena D’Amario.

Nello stesso anno pubblica il suo primo album omonimo, che include anche brani firmati da autori come Francesco Tricarico e Gianluca Grignani. Nel 2015 torna sotto i riflettori con Sanremo Giovani, dove conquista il terzo posto con “Qualcosa da decidere”, titolo anche del suo secondo disco.

Nel 2017 si rimette in gioco a X Factor e arriva fino alla finale con il brano inedito “L’amore è”. Due anni dopo torna a Sanremo con “Nonno Hollywood”, canzone che gli vale il Premio Lunezia e una decima posizione. Nel 2020 si presenta con “Baciami ancora”, piazzandosi al diciannovesimo posto.

Nel corso della carriera ha collaborato con artisti di primo piano, scrivendo per Laura Pausini ed Eros Ramazzotti e lavorando al fianco di Gianna Nannini. Ha anche aperto concerti di artisti internazionali come i Simply Red e partecipato alla colonna sonora del film “La pazza gioia” di Paolo Virzì, dove appare anche in un piccolo ruolo.

Il legame con il nonno Tommaso resta uno dei punti centrali della sua vita. Nigiotti ha raccontato di aver vissuto con lui in campagna dopo un momento difficile, trovando un punto di riferimento solido. A lui ha dedicato “Nonno Hollywood”, descrivendolo come un vero amico e una guida.

Oggi l’artista condivide la vita con Giulia Diana, madre dei suoi due figli, i gemelli Maso e Duccio, nati nel marzo 2023. La paternità ha cambiato profondamente il suo modo di vedere le cose, rendendolo più sensibile e attento a ciò che lo circonda.

Nel raccontare sé stesso, Nigiotti mette al centro i rapporti autentici e le persone che restano accanto nei momenti difficili. La sua musica continua a riflettere esperienze personali, tra ricordi, fragilità e legami familiari che segnano il suo percorso artistico.