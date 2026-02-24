Levante a Sanremo 2026, carriera e vita della cantautrice tra musica e scelte personali

Levante torna a Sanremo 2026 con Sei tu dopo le difficoltà legate al post partum che avevano segnato la sua ultima partecipazione. La cantautrice siciliana arriva alla terza gara con un brano dedicato all’amore più intenso.

Levante è tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2026, dove sale sul palco per la terza volta con il brano “Sei tu”. Dopo le esperienze del 2020 con “Tikibombom” e del 2023 con “Vivo”, la cantante torna con una nuova consapevolezza personale e artistica.

Nata a Caltagirone il 23 maggio 1987 con il nome di Claudia Lagona, si trasferisce a Torino ancora adolescente insieme alla famiglia, dopo la morte del padre. Il nome d’arte nasce quasi per gioco durante quegli anni. Prima del successo vive anche un periodo a Leeds, nel Regno Unito.

La svolta arriva nel 2013 con il singolo “Alfonso”, pubblicato dopo l’accordo con l’etichetta INRI. L’anno seguente esce il primo album, “Manuale distruzione”, che le apre le porte del pubblico e della critica. Da lì iniziano concerti importanti e collaborazioni, tra cui quelle con J-Ax, Fedez e Stash.

Nel 2015 pubblica “Abbi cura di te”, disco che consolida il suo percorso e la porta in tour in tutta Italia con numerosi sold out. Seguono altri progetti musicali e, nel 2017, anche l’esperienza come giudice a X Factor. Parallelamente debutta come scrittrice con due romanzi.

Il 2020 segna un passaggio decisivo grazie a “Tikibombom”, brano che ottiene grande diffusione radiofonica durante Sanremo. Negli anni successivi alterna musica e scrittura, fino al ritorno al Festival nel 2023 con “Vivo”, che anticipa l’album “Opera futura”.

Sul piano personale, Levante ha avuto una relazione con Simone Cogo dei The Bloody Beetroots, poi conclusa. In seguito è stata legata a Diodato e, dal 2021, al compagno Pietro Palumbo, con cui ha avuto la figlia Alma Futura nel febbraio 2022.

Proprio la maternità ha segnato profondamente la sua ultima partecipazione a Sanremo. La cantante ha raccontato di aver vissuto quel periodo senza rendersi conto della depressione post partum. Oggi guarda a quei momenti con maggiore lucidità e delicatezza.

In vista del nuovo Festival, Levante punta anche a riscrivere quel ricordo, tornando sul palco con più equilibrio. Ha invece escluso un’eventuale partecipazione all’Eurovision, spiegando di non sentirsi a suo agio con il clima politico che circonda la manifestazione.

Il brano “Sei tu” racconta un amore travolgente e difficile da spiegare a parole, fatto di sensazioni fisiche e perdita di controllo. Una dichiarazione intensa, costruita su immagini dirette e su un’emotività che diventa il cuore della canzone.