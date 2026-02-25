Ritocchi col botox, venti cammelli squalificati in Oman
In Oman venti cammelli sono stati esclusi da un concorso di bellezza perché sottoposti a botox e silicone. I veterinari hanno scoperto labbra ritoccate e gobbe modificate durante i controlli a Muscat.
Venti cammelli sono stati eliminati da un concorso di bellezza in Oman dopo che i controlli veterinari hanno rilevato interventi estetici vietati. Gli animali, iscritti a una delle competizioni più seguite del Paese, erano stati sottoposti a iniezioni e trattamenti per migliorarne l’aspetto.
L’episodio è emerso a Muscat, dove ogni anno si tiene uno degli eventi dedicati alla tradizione beduina. Migliaia di esemplari sfilano davanti ai giudici e i premi in palio possono raggiungere cifre molto elevate, elemento che spinge alcuni allevatori a cercare scorciatoie.
Secondo quanto ricostruito, ai cammelli sarebbero state gonfiate le labbra con il botox, somministrati miorilassanti per rendere il muso più armonioso e iniettato silicone per aumentare il volume della gobba. Manipolazioni pensate per rispettare standard estetici sempre più rigidi.
I veterinari incaricati dei controlli hanno notato anomalie nei tratti degli animali e hanno approfondito le verifiche. Da lì è arrivata la decisione degli organizzatori di escludere dalla gara tutti i venti esemplari coinvolti.