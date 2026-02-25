Ritocchi col botox, venti cammelli squalificati in Oman

Ritocchi col botox, venti cammelli squalificati in Oman

In Oman venti cammelli sono stati esclusi da un concorso di bellezza perché sottoposti a botox e silicone. I veterinari hanno scoperto labbra ritoccate e gobbe modificate durante i controlli a Muscat.

