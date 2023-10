Federico Fashion Style si è rifatto? Solo il botox

Federico Fashion Style svela il suo rapporto con la chirurgia estetica durante un'intervista esclusiva su Rai 2. Ieri sera, su Rai 2, Federico Fashion Style è stato ospite dell'intervista a Belve condotta da Francesca Fagnani. Durante la conversazione, in cui ha affrontato temi delicati come la sua omosessualità e il rapporto con la sua ex, Fashion Style ha rivelato dettagli inaspettati anche sulla sua relazione con la chirurgia estetica.

Parlando della sua ex e della consapevolezza di quest'ultima riguardo alla sua omosessualità, ha dichiarato con ironia: "Credo che lei l’abbia sempre saputo e l’abbia sempre immaginato. Non credo che se entra suo marito vestito di paillettes a casa una non si fa una domanda, forse c’è qualcosa che non quadra, qualcosa che non torna…Ma magari forse stava bene anche a lei”.

Rivelando il suo profondo legame con la figlia, Fashion Style ha condiviso: “Non è che non la vedo, la vedo secondo me troppo poco. Per me è la mia ragione di vita quella bambina, credo che non ci sia niente più di lei. Sono un padre particolare, posso essere un padre, posso essere una madre, posso essere il suo migliore amico…sono tutto per lei, io vivo per lei”.

In un momento più leggero, Francesca Fagnani ha indagato sulle eventuali modifiche estetiche apportate dal noto hair-stylist. Inizialmente, la risposta di Fashion Style è stata scherzosa: “Io non sono rifatto, eh”. Tuttavia, dopo una piccola insistenza, ha ammesso: “Solo il botox, se lo fanno tutti. E l’addominoplastica”.

L'incidente svelato ha rivelato il rapporto di Federico Fashion Style con la chirurgia estetica, aggiungendo un tocco di leggerezza all'intervista. Hai avuto modo di vedere l'intervista? Condividi le tue opinioni con un commento!

