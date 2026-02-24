Sanremo 2026, J-Ax in gara da solista con Italia Starter Pack

J-Ax torna a Sanremo 2026 con “Italia Starter Pack”, nato da un meme online e trasformato in un brano country ironico. Il rapper milanese rientra in gara da solista dopo la reunion con gli Articolo 31 nel 2023.

J-Ax è tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2026, al via il 24 febbraio, con un ritorno sul palco dell’Ariston questa volta senza gli Articolo 31. Dopo l’esperienza del 2023 in coppia con DJ Jad, il rapper presenta il brano “Italia Starter Pack”, una traccia costruita su sonorità country e uno sguardo ironico sul Paese.

All’anagrafe Alessandro Aleotti, nato a Milano il 5 agosto 1972, si avvicina all’hip hop fin da giovanissimo. Nei primi anni Novanta fonda gli Articolo 31 insieme a DJ Jad, avviando un percorso che porterà il rap italiano fuori dall’underground grazie ad album come “Messa di Vespiri” e “Così com’è”.

Il gruppo cambia direzione nei primi Duemila, sperimentando tra rap rock e punk, fino allo scioglimento ufficiale nel 2006. Da quel momento J-Ax prosegue da solo, pubblicando “Di sana pianta” e consolidando uno stile personale, diretto e spesso provocatorio, capace di affrontare anche temi sociali.

Negli anni amplia la sua presenza in televisione, partecipando a programmi come talent e show musicali, diventando un volto riconoscibile anche fuori dal mondo rap. Parallelamente continua a produrre musica e a costruire una carriera sempre più trasversale.

Nel 2016 nasce il sodalizio con Fedez, che porta nel 2017 all’album “Comunisti col Rolex”, tra i più venduti dell’anno. La collaborazione si interrompe nel 2018, ma i due artisti si riavvicinano nel 2022, raccontando di aver chiarito le incomprensioni personali che li avevano divisi.

Tra i progetti recenti, l’album “ReAle” del 2020 e il podcast “Non aprite quella podcast”, dedicato a storie di cronaca e mistero. Il 2023 segna invece il ritorno degli Articolo 31, con la partecipazione a Sanremo e il brano “Un bel viaggio”.

Nel privato, J-Ax è sposato dal 2007 con la modella americana Elaina Coker. Dieci anni dopo è nato il figlio Nicolas, avuto tramite fecondazione assistita, esperienza che l’artista ha raccontato apertamente. È anche impegnato contro il bullismo con il progetto “Bullifuorilegge”.

Nell’estate del 2021 è finito al centro delle cronache per alcune minacce di morte ricevute dopo aver espresso posizioni favorevoli ai vaccini. In quel periodo aveva anche contratto il Covid-19, superato senza conseguenze.

Nel corso della sua vita ha parlato più volte del passato segnato dalla dipendenza da droghe, spiegando di aver cambiato radicalmente abitudini grazie alla famiglia. Oggi racconta di aver abbandonato alcol e sostanze, cercando nuove sfide in esperienze estreme come paracadutismo e bungee jumping.

“Italia Starter Pack”, il brano in gara, nasce da un’idea semplice: trasformare il linguaggio dei meme in musica. Il pezzo gioca con stereotipi e contraddizioni italiane, tra ironia e ritmo, con un ritornello volutamente leggero e riconoscibile.