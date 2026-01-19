J-Ax a Sanremo 2026: il ritorno in solitaria con Italian Starter Pack

J-Ax torna a Sanremo 2026 con un brano che riflette sull’identità italiana e sul peso della cultura americana. Tra ricordi, collaborazioni storiche e un passato difficile, il rapper racconta una nuova fase della sua carriera.

Al Festival di Sanremo 2026 J-Ax salirà sul palco senza compagni di viaggio, presentando Italian starter pack, un brano che nasce da una riflessione sull’influenza culturale statunitense sull’Italia, percepita come precedente persino alla Seconda guerra mondiale.

Il rapper, all’anagrafe Alessandro Aleotti, spiega che l’obiettivo della canzone è raccontare come certi modelli abbiano plasmato linguaggi, gusti e immaginari collettivi. Un tema che prova a trasformare in musica, mantenendo uno sguardo critico ma personale.

Leggi anche Sanremo 2026, Laura Pausini co-conduttrice: ritorno all'Ariston 33 anni dopo La solitudine

Nel suo percorso artistico, J-Ax ha condiviso il microfono con figure fondamentali della musica italiana, tra cui Pino Daniele ed Enzo Jannacci. Di quest’ultimo conserva un ricordo particolarmente intenso, legato a un incontro reso possibile dal figlio Paolo.

All’epoca, J-Ax conosceva a memoria il repertorio di Jannacci e accettò di partecipare a una versione punk di Veronica. L’esperimento piacque al cantautore, aprendo la strada a un invito inatteso per collaborare su Disperato.

La proposta lo colse impreparato. Per settimane scrisse versi senza sosta, combattendo con l’ansia e la paura di non essere all’altezza. Quando Paolo gli annunciò l’arrivo in studio insieme al padre, la tensione si trasformò in un lungo pomeriggio di letture e ascolti.

Durante quell’incontro, Enzo Jannacci reagiva a ogni rima con evidente coinvolgimento, fino a pronunciare una frase rimasta impressa nella memoria di J-Ax: «Hai una voce fatta per sovrastare i rumori della metropoli». Per il rapper, quelle parole hanno racchiuso in poche sillabe l’intero senso della propria storia artistica.

Oggi, alla vigilia di una nuova apparizione sul palco dell’Ariston, J-Ax guarda a quel passato come a una spinta decisiva. Dopo aver attraversato periodi di confusione e depressione, torna con un progetto che vuole unire esperienza, consapevolezza e desiderio di raccontare il presente senza filtri.