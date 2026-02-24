Cane segue l'ambulanza e ritrova il padrone ferito

Diego, cane di un senzatetto, segue l’ambulanza dopo l’incidente del padrone e corre fino all’ospedale, spinto dall’istinto di non perderlo. Rintracciato il giorno dopo a oltre 20 chilometri, ora è al sicuro.

Ha corso per chilometri senza fermarsi, inseguendo l’ambulanza che portava via il suo padrone. Protagonista è Diego, cane di un uomo senza fissa dimora soccorso a San Marzano sul Sarno dopo la frattura di un femore.

Quando il mezzo è partito verso l’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, l’animale non si è perso d’animo. Ha seguito il tragitto fino a raggiungere il presidio sanitario, dove ha tentato di entrare perfino al pronto soccorso per ritrovare il suo riferimento umano.

Leggi anche: Aggressione in ambulanza ad Ancona: volontario della Croce Gialla ferito durante il soccorso Un intervento di soccorso ad Ancona si è trasformato in un’aggressione violenta dentro un’ambulanza.

La scena ha attirato l’attenzione del personale e della vigilanza, che ha cercato di bloccarlo. Dopo alcuni tentativi, però, il cane si è allontanato facendo perdere le proprie tracce.

Nel giro di poche ore è scattata una ricerca spontanea, alimentata anche dal racconto diffuso sui social. Di Diego, però, nessuna notizia fino al giorno successivo.

A ritrovarlo è stato un volontario, che lo ha individuato per caso a Castellammare di Stabia, a oltre venti chilometri di distanza dall’ospedale. Una volta riconosciuto, è stato recuperato e portato al canile di Nocera Inferiore.

Qui resterà in attesa che il padrone si ristabilisca, mentre la sua corsa disperata resta il segno di un legame che non si è spezzato neppure davanti all’emergenza.