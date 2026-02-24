Gianna Pratesi a Sanremo, la storia della 105enne che canta Celentano
Gianna Pratesi sale sul palco di Sanremo a 105 anni per cantare 24mila baci, spinta dalla sua passione per la musica e da una vita lunga e piena di esperienze tra Italia e Scozia.
Tra gli ospiti della prima serata del Festival c’è Gianna Pratesi, 105 anni, originaria di Chiavari. Il 16 marzo ne compirà 106, ma intanto sarà all’Ariston per esibirsi in alcuni brani simbolo della storia della manifestazione.
Il momento più atteso sarà la sua interpretazione di «24mila baci», celebre canzone portata al successo da Adriano Celentano. Un ritorno alle origini del Festival attraverso la voce di chi ha attraversato un secolo di vita.
Pratesi ha lasciato l’Italia a 28 anni per trasferirsi in Scozia, dove ha lavorato a lungo come gelataia. Un’esperienza che ha segnato la sua vita e che oggi racconta con semplicità, mantenendo uno spirito vivace e curioso.
Ad accompagnarla fino al teatro Ariston saranno i figli, che la raggiungeranno con un van per portarla a Sanremo. Sul palco, oltre all’esibizione, è previsto anche un momento di dialogo con Carlo Conti.
Durante l’incontro si parlerà del referendum del 1946, quando nacque la Repubblica italiana e per la prima volta le donne poterono votare. Un ricordo diretto, vissuto in prima persona da chi quella pagina di storia l’ha attraversata.