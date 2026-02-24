Maria De Filippi sceglie Cattelan per il futuro di Amici

Maria De Filippi punta su Alessandro Cattelan per rinnovare Amici e prepara il cambiamento dopo anni di conduzione, testandolo già al Serale e valutando un ruolo più stabile nella prossima stagione.

Maria De Filippi guarda avanti e prepara mosse nuove per Amici. Per il Serale della prossima primavera, secondo diverse indiscrezioni, avrebbe deciso di puntare su Alessandro Cattelan, già visto nel talent lo scorso novembre in veste di giudice per una puntata.

La presenza di Cattelan non sarebbe casuale. Dietro ci sarebbe un test vero e proprio, utile a capire come inserirlo in modo più stabile nel programma. L’idea è dare nuova energia a uno show che va in onda da oltre vent’anni e che potrebbe aver bisogno di un cambio di passo.

Tra le ipotesi in circolazione c’è anche un possibile ridimensionamento di altri volti noti, con l’ingresso di Cattelan in uno spazio più centrale durante il Serale. Nulla di ufficiale, ma il suo coinvolgimento sembra destinato a crescere.

Il progetto potrebbe andare oltre la stagione in arrivo. Si parla infatti della possibilità che a settembre Cattelan ottenga una cattedra nella scuola, entrando così nel cast fisso del programma.

La conduttrice, impegnata su più fronti tra Uomini e donne, C’è posta per te e altri format che produce e guida, starebbe anche valutando il futuro a lungo termine del talent. L’idea sarebbe quella di individuare nel tempo una figura capace di raccogliere la sua eredità televisiva.