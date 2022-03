Amici di Maria De Filippi : il figlio di Kledi Kadiu ricoverato in terapia intensiva

Uno dei volti più noti del talent show diDe, e parla a cuore aperto durante un'intervista nel soggiorno di Silvia Toffanin. La storia blocca l'intero studio. Tutto ha inizio nel 1996, con la prima esperienza lavorativa all'interno del mondo televisivo. Un'esperienza che gli porta un successo sempre maggiore, tanto da diventare un nome ricorrente in molti programmi noti al pubblico. Lo abbiamo visto ballare su Buona domenica, in C'è posta per te e nel talent show di Canale 5 condotto daDe. A Roma, nel 2004, il ballerino fonda una scuola di danza e l'anno successivo fa la sua prima esperienza nel mondo del cinema. Nel 2005, infatti, ha preso parte al film Passo a Due. Un successo crescente, visti i diversi progetti a cui ha preso parte, fino ad arrivare sui palchi del teatro.

Si tratta di Kledi Kadiu, noto al grande pubblico semplicemente come Kledi, albanese naturalizzato italiano. Dal 2018 è sposato con Charlotte Lazzari, ballerina e insegnante di Yoga. La coppia ha avuto due figli. Ed è proprio sul calvario di uno di loro che Kledi e sua moglie si aprono al pubblico, dialogando apertamente con Silvia Toffanin nel soggiorno di Verissimo. Ecco cosa ha detto. Come riportato dal liberoquotidiano, il ballerino Kledi ha dovuto affrontare una situazione piuttosto delicata.

Una tragedia che ha portato il piccolo Gabriel, suo figlio, a essere ricoverato in terapia intensiva. Momenti e momenti veramente capiti e che procurano coloro che li hanno vissuti. Il piccolo, dopo soli 13 giorni dalla nascita, ha iniziato a mostrare problemi di salute. Per questo motivo è stato portato in ospedale, dove gli è stata diagnosticata una meningoencefalite. Non c'era tempo da perdere per salvare Gabriel. Questo perché è un virus capace di attaccare la testa, creando danni da non sottovalutare. Un periodo un po' difficile, in quanto la coppia è stata avvertita dai medici che Gabriel ha davvero rischiato la vita. Insomma, un vero colpo per un genitore, e questo rende la vita un vero inferno. Fortunatamente, ad oggi, sembra che la situazione stia migliorando sempre di più e che il piccolo Gabriel si stia lentamente riprendendo.

Altre News per: amicimariafilippifigliokledikadiuricoverato